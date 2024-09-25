Мишустин поручил выдвинуть Юдаеву в МВФ от России

Мишустин поручил Силуанову внести кандидатуру Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. Выборы проводит совет управляющих фонда. Пост, на который претендует Юдаева, с 1990-х занимает Можин

Ксения Юдаева (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российский премьер Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом сообщил ТАСС.

«В связи с намеченными на период с 29 июля по 25 октября 2024 года очередными выборами исполнительных директоров в Международном валютном фонде (МВФ) поручить управляющему от Российской Федерации в МВФ Силуанову А.Г. в установленном порядке внести кандидатуру Юдаевой К.В. для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ», — сказано в документе.

Кроме того, премьер поручил Силуанову проинформировать директора-распорядителя МВФ о внесении кандидатуры Юдаевой.

Юдаева занимала должность первого зампреда Центробанка с сентября 2013 по август 2023 года. На этот пост она была назначена через несколько месяцев после того, как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина. В июле 2023-го регулятор объявил о переходе Юдаевой на должность советника главы Центробанка. На этом посту она занимается взаимодействием с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам. В октябре 2023 года Юдаева покинула совет директоров ЦБ.

О том, что Россия намерена выдвинуть кандидатуру Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ, в начале сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Позднее Минфин подтвердил ее выдвижение на этот пост.

Исполнительных директоров от каждой страны избирает совет управляющих МВФ, высший директивный орган организации. Исполнительные директора входят в исполнительный совет МВФ, который отвечает за ведение повседневной деятельности фонда. Всего в этот орган входит 24 исполнительных директора, а возглавляет его управляющий директор.

Обычно совет принимает решения на основе консенсуса, но иногда проводит официальное голосование. Количество голосов каждого государства-члена в руководящих органах зависит от размера его квоты в капитале МВФ.

С 1990-х пост исполнительного директора в МВФ от России с занимает Алексей Можин. Он отмечал, что Юдаева в случае вступления в должность сменит его на посту 1 ноября.