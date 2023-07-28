Ксения Юдаева уйдет с поста первого зампреда ЦБ

Юдаева занимала пост первого зампреда ЦБ с сентября 2013 года

Ксения Юдаева (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника главы Банка России. При этом она останется членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора.

«Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных», — говорится в сообщении регулятора. Кроме того, Юдаева будет взаимодействовать с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

Юдаева занимала пост первого зампреда ЦБ с сентября 2013 года.

Среди других кадровых решений:

первый заместитель главы ЦБ Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков,

заместитель председателя Банка России Филипп Габуния — Департамента финансовой стабильности,

заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин — Департамента исследований и прогнозирования и Департамента статистики,

зампред Валерий Казарин — Департамента управления данными.

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