В Минфине подтвердили выдвижение Юдаевой в МВФ от России

Ксения Юдаева (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

В Минфине подтвердили, что бывший первый зампред Банка России Ксения Юдаева может быть назначена исполнительным директором от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Ксения Юдаева выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в МВФ от Российской Федерации для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства Российской Федерации и правилами МВФ», — уточнили в Минфине.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Россия выдвинет кандидатуру Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. Собеседник агентства подчеркнул, что с предложением выступил Минфин, его поддержали ЦБ и МИД, а премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его.

Юдаева занимала должность первого зампреда Центробанка с сентября 2013-го по август 2023 года. На этот пост она была назначена спустя несколько месяцев после того, как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина (июнь 2013-го). В июле 2023 года регулятор сообщил, что Юдаева переходит на должность советника Набиуллиной и займется взаимодействием с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам. В октябре она покинула совет директоров ЦБ.