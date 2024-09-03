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Политика ,  
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В Минфине подтвердили выдвижение Юдаевой в МВФ от России

Ксения Юдаева
Ксения Юдаева (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

В Минфине подтвердили, что бывший первый зампред Банка России Ксения Юдаева может быть назначена исполнительным директором от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Ксения Юдаева выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в МВФ от Российской Федерации для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства Российской Федерации и правилами МВФ», — уточнили в Минфине.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Россия выдвинет кандидатуру Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. Собеседник агентства подчеркнул, что с предложением выступил Минфин, его поддержали ЦБ и МИД, а премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его.

«Интерфакс» сообщил, что Юдаеву выдвинут в МВФ от России
Политика
Ксения Юдаева

Юдаева занимала должность первого зампреда Центробанка с сентября 2013-го по август 2023 года. На этот пост она была назначена спустя несколько месяцев после того, как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина (июнь 2013-го). В июле 2023 года регулятор сообщил, что Юдаева переходит на должность советника Набиуллиной и займется взаимодействием с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам. В октябре она покинула совет директоров ЦБ.

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Фото:Stephen Jaffe / IMF / Getty Images

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Теги
Ксения Юдаева МВФ Минфин
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