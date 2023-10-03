Ксения Юдаева в октябре покинет совет директоров ЦБ

Ксения Юдаева (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Советник и бывший заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева покинет совет директоров ЦБ в октябре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

9 октября комитет планирует рассмотреть предложения об избрании семи членов совета директоров ЦБ. «Юдаеву мы утверждать не будем», — передает агентство слова Аксакова.

Полномочия Ксении Юдаевой на посту члена совета директоров Банка России истекают 10 октября 2023 года.

Члены совета директоров ЦБ назначаются Госдумой сроком на пять лет.

В конце сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила продлить полномочия четырех действующих членов совета директоров регулятора и избрать трех новых. На новый срок переизбрать планируют Владимира Чистюхина, Алексея Гузнова, Михаила Мамуту и Алексея Симановского. Как и у Юдаевой, их полномочия истекают в октябре.

Ксения Юдаева перешла с поста первого зампреда ЦБ, который занимала с 2013 года, на должность советника главы регулятора 1 августа. При этом она сохранила посты в совете директоров и комитете финансовой стабильности ЦБ.