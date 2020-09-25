Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

Право выводить капитал за рубеж с налогом 5% вместо 15% останется только у публичных компаний в специальных административных районах во Владивостоке и Калининграде. Минфин отказался от идеи расширить льготу на непубличные компании

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Выплачивать дивиденды из России за рубеж с минимальной ставкой налога в 5% смогут только публичные международные холдинговые компании, которые уже сменили прописку на специальные административные районы (САР) — остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде. Минфин отказался от идеи распространить льготу на непубличный бизнес. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе круглого стола на площадке «РБК.Конференции».

В июле правительство утвердило в рамках «дорожной карты» по трансформации делового климата инициативу о ставке налога в 5% вместо 15% на дивиденды за рубеж для всех резидентов САР. С учетом ужесточения налогообложения на вывод капитала на Кипр и в другие «транзитные» юрисдикции преференция могла вызвать ажиотажный интерес к «русским офшорам», отмечали опрошенные РБК налоговые консультанты.

В августе Минфин опубликовал соответствующий законопроект. Однако позже документ пропал с портала проектов нормативных актов. Минфин объяснил исчезновение законопроекта тем, что его вернули на доработку с учетом пересмотра налогового соглашения с Кипром — одной из самых популярных юрисдикций у российского бизнеса. 8 сентября Россия и Кипр подписали новое налоговое соглашение. Ранее налог на дивиденды из России в пользу резидентов Кипра можно было снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Теперь налоги возрастут до 15%. Льгота 5%, в частности, останется у иностранных страховых компаний или пенсионных фондов.

В итоге от идеи расширить льготу для САР решено отказаться, сообщил Сазанов. «В плане изменений, которые сейчас планируются в САРах, конечно, с учетом того прогресса, которого мы достигли по Кипру, ставки 5% не будет. Мы не для этого бились за российскую налоговую базу и пересматривали соглашение с Кипром, чтобы сохранить ставку 5% для непубличных компаний в САРах», — объяснил замминистра.