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Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

Право выводить капитал за рубеж с налогом 5% вместо 15% останется только у публичных компаний в специальных административных районах во Владивостоке и Калининграде. Минфин отказался от идеи расширить льготу на непубличные компании
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Выплачивать дивиденды из России за рубеж с минимальной ставкой налога в 5% смогут только публичные международные холдинговые компании, которые уже сменили прописку на специальные административные районы (САР) — остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде. Минфин отказался от идеи распространить льготу на непубличный бизнес. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе круглого стола на площадке «РБК.Конференции».

В июле правительство утвердило в рамках «дорожной карты» по трансформации делового климата инициативу о ставке налога в 5% вместо 15% на дивиденды за рубеж для всех резидентов САР. С учетом ужесточения налогообложения на вывод капитала на Кипр и в другие «транзитные» юрисдикции преференция могла вызвать ажиотажный интерес к «русским офшорам», отмечали опрошенные РБК налоговые консультанты.

Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В августе Минфин опубликовал соответствующий законопроект. Однако позже документ пропал с портала проектов нормативных актов. Минфин объяснил исчезновение законопроекта тем, что его вернули на доработку с учетом пересмотра налогового соглашения с Кипром — одной из самых популярных юрисдикций у российского бизнеса. 8 сентября Россия и Кипр подписали новое налоговое соглашение. Ранее налог на дивиденды из России в пользу резидентов Кипра можно было снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Теперь налоги возрастут до 15%. Льгота 5%, в частности, останется у иностранных страховых компаний или пенсионных фондов.

В итоге от идеи расширить льготу для САР решено отказаться, сообщил Сазанов. «В плане изменений, которые сейчас планируются в САРах, конечно, с учетом того прогресса, которого мы достигли по Кипру, ставки 5% не будет. Мы не для этого бились за российскую налоговую базу и пересматривали соглашение с Кипром, чтобы сохранить ставку 5% для непубличных компаний в САРах», — объяснил замминистра.

Сейчас право выплачивать дивиденды за рубеж с льготной ставкой 5% есть только у резидентов САР со статусом публичных международных холдинговых компаний. Такой статус имеют резиденты САР, которые созданы до 2018 года, а их контролирующие лица стали таковыми до 2017 года.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

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Для таких компаний льготная ставка сохранится, заверил Сазанов. «Ухудшать условия мы не планируем. Но если расширять налоговые льготы по сравнению с теми, которые сейчас установлены в Налоговом кодексе, то, конечно, для всех новых налогоплательщиков ставки 5% уже не будет. Это наша принципиальная позиция. Мы готовы предложить более интересные условия, чем на Кипре, но, конечно, не ставку 5%. Точно 5% не на повестке», — подчеркнул замминистра.

САР на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде появились в 2018 году. Их главная цель — привлечь капитал зарубежных компаний россиян. Редомициляция, или смена корпоративной прописки, позволяет осуществить полную «миграцию» иностранных компаний в Россию, то есть помимо смены налогового резидентства сменить личный закон (страну регистрации) компании.

За два года в САР зарегистрировались 35 резидентов: 34 международные компании и один фонд — это международный фонд «Яндекса». В частности, в САР «переехали» основной акционер банка «Восточный» Finvision Holdings Артема Аветисяна, Donalink Ltd Андрея Мельниченко. 25 сентября после длительной подготовки резидентом САР в Калининграде стал Rusal, основанный Олегом Дерипаской.

Сазанов добавил, что не считает САР внутренними офшорами. «Вообще понятие «внутренний офшор» немного кощунственное», — сказал он, добавив, что для холдинговых компаний нужно создать привлекательный режим «в том плане, что пока они не распределяют прибыль, эта прибыль не подлежала бы излишнему налогообложению». «Режим, который мы должны создать в САР, безусловно, должен быть более выгодным, чем тот налоговый режим, который будет на Кипре после 1 января 2021 года», — подытожил Сазанов.

Автор
Ольга Агеева
офшор дивиденды налоги остров Русский
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