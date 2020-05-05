Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

Правительство предложило субъектам направить освободившиеся средства на ликвидацию последствий распространения коронавируса или на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов

Правительство в рамках антикризисных мер по поддержке регионов решило скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам. До конца текущего года все субъекты будут полностью освобождены от погашения долга, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В 2021–2024 годах [регионы] будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», — говорится в сообщении правительства.

В кабмине уточнили, что освободившиеся в 2020 году средства регионы смогут направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса. Кроме того, их можно будет направить на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов, что позволит обеспечить устойчивость бюджетов субъектов в условиях кризисной ситуации.

В конце апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о введении послаблений при предоставлении регионам страны казначейских кредитов. По мнению главы региона, это позволило бы ликвидировать кассовые разрывы, которые образуются в субъектах из-за дополнительных расходов в период пандемии коронавируса.