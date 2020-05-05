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Антикризисные меры ,  
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Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

Правительство предложило субъектам направить освободившиеся средства на ликвидацию последствий распространения коронавируса или на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов

Правительство в рамках антикризисных мер по поддержке регионов решило скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам. До конца текущего года все субъекты будут полностью освобождены от погашения долга, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В 2021–2024 годах [регионы] будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», — говорится в сообщении правительства.

В кабмине уточнили, что освободившиеся в 2020 году средства регионы смогут направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса. Кроме того, их можно будет направить на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов, что позволит обеспечить устойчивость бюджетов субъектов в условиях кризисной ситуации.

Регионам России разрешат кредитовать друг друга
Экономика
Михаил Мишустин

В конце апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о введении послаблений при предоставлении регионам страны казначейских кредитов. По мнению главы региона, это позволило бы ликвидировать кассовые разрывы, которые образуются в субъектах из-за дополнительных расходов в период пандемии коронавируса.

«Мы видим риски кассовых разрывов в бюджете и риски выпадающих доходов с учетом дополнительных расходов, которые мы сейчас несем. Уже принято решение по казначейским кредитам. Они даются от 90 до 180 дней. Но пока есть ограничения 1/12 от доходов бюджета. Я бы очень просил планку хотя бы в два раза повысить, вот этот возможный лимит, и дать возможность до конца года их не возвращать. И это бы закрыло те кассовые разрывы, которые у нас у всех образуются», — заявил Чибис в рамках совещания по борьбе с коронавирусом в регионах (цитата по ТАСС).

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Путин, отвечая на предложение мурманского губернатора, заявил, что этот вопрос будет отдельно обсужден с кабмином. «Что касается лимитов, это отдельно обсудим с правительством, с Минфином», — сказал Путин.

Казначейский кредит — это бюджетный кредит, предоставляемый Федеральным казначейством на срок до 90 дней для покрытия кассовых разрывов. Это инструмент управления ликвидностью на случай сезонных колебаний расходов и поступлений налогов. Одним из важных преимуществ этого типа кредитования помимо низкой процентной ставки является отсутствие залога, поручительства и других видов обеспечения.

Автор: Михаил Юшков
Теги: бюджетные кредиты
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