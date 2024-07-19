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Экономика ,  
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Новак поручил изменить расчет предельных цен в топливном демпфере

Минфину и Минэнерго поручили изменить расчет предельных цен в топливном демпфере
Новак поручил Минфину и Минэнерго не обнулять топливный демфер при превышении предельных цен на бензин и дизельное топливо, а также продолжить выплату инвестиционной надбавки к «обратному акцизу» на нефть до 2033 года
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфину и Минэнерго поручили не обнулять топливный демпфер в случае превышения предельного уровня цен только по бензину или дизельному топливу, следует из имеющегося в распоряжении РБК протокола совещания 8 июля с участием вице-премьера Александра Новака.

Ведомствам необходимо внести соответствующие положения в налоговое законодательства. Также Новак предложил продолжить до 1 января 2033 года применять инвестиционную надбавку к «обратному» акцизу на нефть и в случае отсутствия введенных в эксплуатацию объектов основных средств, являющихся предметом инвестиционного соглашения, после 2027 года.

В конце мая с соответствующей инициативой выступила «Роснефть». Нефтяники объяснили необходимость изменения условий стимулирующих выплат по инвестиционным соглашениям западными санкциями и ростом расходов на фоне атак беспилотников на НПЗ, писал «Коммерсантъ»

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минфин Минэнерго Александр Новак дизельное топливо бензин
Александр Новак фото

Александр Новак

вице-премьер России
23 августа 1971 года
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