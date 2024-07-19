Новак поручил изменить расчет предельных цен в топливном демпфере
Минфину и Минэнерго поручили не обнулять топливный демпфер в случае превышения предельного уровня цен только по бензину или дизельному топливу, следует из имеющегося в распоряжении РБК протокола совещания 8 июля с участием вице-премьера Александра Новака.
Ведомствам необходимо внести соответствующие положения в налоговое законодательства. Также Новак предложил продолжить до 1 января 2033 года применять инвестиционную надбавку к «обратному» акцизу на нефть и в случае отсутствия введенных в эксплуатацию объектов основных средств, являющихся предметом инвестиционного соглашения, после 2027 года.
В конце мая с соответствующей инициативой выступила «Роснефть». Нефтяники объяснили необходимость изменения условий стимулирующих выплат по инвестиционным соглашениям западными санкциями и ростом расходов на фоне атак беспилотников на НПЗ, писал «Коммерсантъ».
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