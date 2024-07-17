ФАС потребовала от нефтекомпаний объяснить, почему дорожает бензин

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ФАС направит запрос в нефтяные компании с требованием представить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на бензин марки АИ-95, говорится в сообщении антимонопольной службы, поступившем в РБК.

«Также рекомендовано провести работу по увеличению объёмов продаж АИ-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня данные о динамике потребительский цен на бензин опубликовал Росстат. Проведенный им мониторинг показал, что с начала месяца бензин марки АИ-95 подорожал на 1,2% (АИ-98 -и выше — на 1,3%, АИ-92 — на 1,2%). В целом с конца прошлого года бензин подорожал на 4,2%.

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