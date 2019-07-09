Минсельхоз заявил о значительном ущербе от массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб животноводству. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

Уточняется, что министерство рекомендовало органам управления АПК субъектов принять меры по предупреждению и предотвращению гибели насекомых.

Во избежание подобных ситуаций проводится работа по ознакомлению пчеловодов с законодательством в части соблюдения регламентов применения пестицидов, указали в министерстве.

В Минсельхозе рекомендовали пострадавшим пчеловодам с помощью лабораторий устанавливать причины ущерба пасекам в каждом случае гибели пчел. «Причинами нарушения их жизнедеятельности могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы», — отметили в ведомстве.

При работе с пестицидами необходимо соблюдать меры предосторожности согласно СанПиН, напомнили в министерстве. Так, не позднее чем за три дня до обработки посевов химическими веществами аграрии должны оповестить о работах жителей. На границах обрабатываемых участков должны быть установлены знаки «Обработано пестицидами», содержащие информацию о мерах предосторожности.