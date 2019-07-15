Минэкономразвития сочло однобокими выводы Россельхознадзора о гибели пчел

Минэкономразвития отказалось признавать свою вину в массовой гибели пчел. Ранее о том, что именно оно виновато в этой ситуации, говорил Россельхознадзор. Спасение пчеловодства в Минэке видят в «регуляторной гильотине»

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Минэкономразвития не согласилось с выводами Россельхознадзора, предположившего, что массовая гибель пчел в российских регионах связана с бесконтрольным использованием пестицидов. Об этом говорится в сообщении ведомства. поступившем в распоряжение РБК.

В ведомстве опровергли информацию о том, что у Россельхознадзора полностью изъяли полномочия по контролю и надзору в области использования пестицидов. В Минэкономразвития пояснили, что эти полномочия были распределены между несколькими ведомствами, в том числе и самим Россельхознадзором.

«Анализ законодательства в указанной сфере показывает, что причина озвученных Россельхознадзором проблем с обращением пестицидов и агрохимикатов, обусловлена не отсутствием у ведомства необходимых контрольно-надзорных полномочий, а отсутствием необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов», — заключили в Минэкономразвития.

В ведомстве пояснили, что уже ведут необходимую работу. В частности, в ее рамках ведомство считает необходимыми сбор информации с предприятий, применяющих пестициды, и их передачу пчеловодам. «По поручению президента России правительством начата работа по регуляторной гильотине, в ходе которой должны быть отменены устаревшие обязательные требования. Представляется, что в рамках регуляторной гильотины регулирование в сфере применения пестицидов должно приобрести современный характер, в том числе учитывать наличие современных информационных средств для сбора информации о применении пестицидов и доведения ее до пчеловодов», — заявили в ведомстве.