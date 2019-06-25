Замглавы ФАС заявил о новом стимуле поставок бензина на Дальний Восток

По словам Анатолия Голомолзина, стимулировать дальневосточных производителей поставлять топливо в регион будут с помощью дополнительного демпфера

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После сообщений об ускоренном росте цен на бензин на Дальнем Востоке власти подготовили предложение по мерам поддержки топливного рынка региона, сказал, отвечая на вопрос РБК, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. По его словам, реализация предложения создаст равные возможности для дополнительных поставок топлива на рынок Дальнего Востока.

«Обсуждалось две альтернативы: снижение тарифов или дополнительный региональный демпфер (компенсация нефтяникам из бюджета за сдерживание цен на бензин и дизтопливо на заправках. — РБК). Остановились на дополнительном демпфере», — сказал замглавы ФАС.

Голомолзин пояснил, что те, кто будет поставлять дополнительные объемы нефтепродуктов на Дальний Восток, смогут получить дополнительный вычет по демпферу в объеме, достаточном для того, чтобы цены на региональном топливном рынке были конкурентными и поставки топлива из других регионов были экономически целесообразными. Возможный размер демпфера Голомолзин не назвал.

17 июня глава правительства России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Надо разобраться, что это», — сказал Медведев, отметив, что, если речь не идет о «просто всплеске», необходимо будет принимать меры для борьбы с ростом цен.