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FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Экономика ,  
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Замглавы ФАС заявил о новом стимуле поставок бензина на Дальний Восток
По словам Анатолия Голомолзина, стимулировать дальневосточных производителей поставлять топливо в регион будут с помощью дополнительного демпфера
Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

После сообщений об ускоренном росте цен на бензин на Дальнем Востоке власти подготовили предложение по мерам поддержки топливного рынка региона, сказал, отвечая на вопрос РБК, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. По его словам, реализация предложения создаст равные возможности для дополнительных поставок топлива на рынок Дальнего Востока.

«Обсуждалось две альтернативы: снижение тарифов или дополнительный региональный демпфер (компенсация нефтяникам из бюджета за сдерживание цен на бензин и дизтопливо на заправках. — РБК). Остановились на дополнительном демпфере», — сказал замглавы ФАС.

Голомолзин пояснил, что те, кто будет поставлять дополнительные объемы нефтепродуктов на Дальний Восток, смогут получить дополнительный вычет по демпферу в объеме, достаточном для того, чтобы цены на региональном топливном рынке были конкурентными и поставки топлива из других регионов были экономически целесообразными. Возможный размер демпфера Голомолзин не назвал.

17 июня глава правительства России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Надо разобраться, что это», — сказал Медведев, отметив, что, если речь не идет о «просто всплеске», необходимо будет принимать меры для борьбы с ростом цен.

Согласно данным Refinitiv KORTES, розничные цены на бензин «Регуляр-92» на Дальнем Востоке и в Сибири с 10 по 14 июня выросли на 33 коп., до 43,46 руб. за литр, «Премиум-95» — на 28 коп., до 45,43 руб. за литр, Аи-100 — на 14 коп., до 50,24 руб. за литр. По данным Росстата, в первую полную неделю июня (с 3 по 9 июня) розничные цены на бензин в некоторых дальневосточных регионах России росли в несколько раз быстрее, чем в среднем по стране (+0,3%). Так, например, в Кызыле бензин за неделю подорожал на 1,4%, а в Чите — на 0,9%.

Комментируя выполнение поручения Медведева, представитель Дмитрия Козака Илья Джус сказал, что «в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано», а превышение роста цен носит «лишь единичный характер».

Во вторник, 25 июня, Голомолзин сказал, что проверка показала соответствие ситуации на топливном рынке Дальнего Востока рыночной ситуации.

«Мы проверили все факты: там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная — когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный — росли», — сказал замглавы ФАС.

В середине мая 2019 года владельцы независимых заправок предупредили правительство о резком росте биржевых цен на бензин. Вслед за биржевыми ценами будут расти цены и на бензин в мелком опте, предупреждали Независимый топливный союз и Российский топливный союз (объединяет владельцев независимых АЗС по всей России). Реагируя на эти сообщения, Козак отмечал, что «оснований для тревоги нет», так как биржевые цены «немного поднялись» из-за роста мировых цен на моторное топливо.

18 июня Росстат сообщил, что цены производителей на бензин в мае 2019 года выросли на 17,5%.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков
Теги: Федеральная антимонопольная служба, Дальний Восток, бензин
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