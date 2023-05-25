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Экономика ,  
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«Сбер» увидел рост доходов россиян в 2022 году при их официальном спаде

«Сбер» оценил рост доходов россиян в 2022 году в 1,6% при официальных данных об их спаде
Реальные доходы россиян могли вырасти на 1,6% в 2022 году, оценили аналитики SberCIB. По официальным данным, они сократились на 1,5%. Причина расхождения — недооценка Росстатом финансовых вложений населения на сумму до ₽5,8 трлн
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Реальные доходы населения России (денежные доходы с поправкой на уровень инфляции) по итогам 2022 года могли на самом деле вырасти — вопреки официальным данным об их снижении. К такому выводу пришли авторы обзора SberCIB Investment Research «Экономика России» за май, с которым ознакомился РБК.

«Росстат отметил снижение реальных доходов населения на 1,5% с уровня 2021 года. При этом с учетом возросшей недооценки финансовых вложений реальные доходы населения могли вырасти на 1,6% [в 2022 году]», — говорится в обзоре.

Под недооценкой финансовых вложений эксперты подразумевают большое расхождение между данными ЦБ и Росстата о размере инвестиций населения в финансовые активы в 2022 году. «Разница между оценками Банка России и Росстата оказалась внушительной — 5,8 трлн руб.», — отмечается в обзоре. Так, чистые финансовые вложения, по оценке ЦБ, достигли 9,6 трлн руб. в этот период, в то время как по версии Росстата показатель составил только 3,8 трлн руб. «Росстат систематически недооценивает подобные финансовые операции», — констатируют аналитики.

Аналитики SberCIB отмечают, что получили данные Росстата по чистым финансовым вложениям (вложения населения в финансовые активы минус принятие обязательств) расчетным способом на основе баланса денежных доходов, расходов и сбережений населения за 2022 год: из сбережений (около 5,8 трлн руб.) они вычли вложения в недвижимость (1,8 трлн руб.), а также расходы на покупку скота и птицы (примерно 140 млрд руб.). Росстат официально структуру сбережений населения за 2022 год не публиковал.

По «остаточному» принципу эксперты SberCIB оценили и расхождения ЦБ и Росстата по основным категориям финансовых вложений — операциям с ценными бумагами, инвестициям в наличную валюту и размеру депозитов. Так, хотя Росстат увеличил оценки инвестиций населения в ценные бумаги в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, они по-прежнему значительно отстают от оценок ЦБ: разница составила около 2 трлн руб., констатируется в обзоре. Ощутимо ниже оказались также данные статслужбы по вложениям в наличную валюту и депозиты (на 2,2 трлн и 1,7 трлн руб. соответственно).

На то, что Росстат недоучитывает вложения россиян в ценные бумаги, ранее указывали аналитики ЦБ. Особенно очевидно это стало в 2020 году, когда произошел существенный рост инвестиций граждан на фондовом рынке. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ тогда оценил чистые вложения населения в ценные бумаги на основе депозитарной отчетности (ее сдают в ЦБ банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг) и заявил, что его оценка оказалась в разы больше, чем у Росстата. В 2022 году статслужба заказала научно-исследовательскую работу по улучшению учета в показателях благосостояния населения финансовых активов и доходов от них. Предполагалось, что ее результаты будут апробированы в 2023–2024 годах.

ЦБ использует более широкий спектр источников для данных по ценным бумагам, чем Росстат, сказал РБК экономист SberCIB Investment Research Артем Виноградов. В частности, Росстат не учитывает приобретение ценных бумаг напрямую, а рассчитывает их из отчета о наличном денежном обороте. К данным ЦБ, возможно, сложнее получить доступ, предположил эксперт.

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РБК направил запрос в Росстат.

Как финансовые вложения влияют на статистику доходов

Недооценка сбережений занижает оценку доходов населения, говорится в обзоре. «Несколько упрощая картину, скажем, что основой для оценки доходов населения служат данные по расходам и сбережениям. Причина этого в том, что официальная статистика не покрывает полностью доходы населения. Остается ненаблюдаемая часть, которая оценивается как балансирующая статья между суммой расходов и сбережений и наблюдаемыми доходами», — указывают аналитики SberCIB.

Например, по данным Росстата, в 2022 году общие расходы населения были напрямую оценены примерно в 73,3 трлн руб., а сбережения — почти в 5,8 трлн руб. Отсюда общие доходы были посчитаны как сумма расходов и сбережений, а именно 79,1 трлн. Однако напрямую посчитанные доходы составили меньшую сумму, а разница — это и есть ненаблюдаемые, или «прочие» доходы. По данным Росстата, в 2022 году прочие денежные поступления россиян составили примерно 8,5 трлн руб. (из них определенная часть, но Росстат не раскрывал, какая точно, — это чисто балансовый показатель).

В SberCIB предложили альтернативную методику оценки реальных доходов населения, в рамках которой комбинируются источники данных: у Росстата берутся статистика по инвестициям в недвижимость и расходы на домашнюю птицу и скот (то есть сбережения за вычетом вложений в финансовые активы, поскольку последние систематически недооцениваются), а у Банка России — по чистым инвестициям в финансовые активы, которые считаются более полными и надежными. «В итоге в 2022 году, по версии Росстата, реальные доходы выросли на 2,8% с уровня 2018 года, а по нашей оценке, рост мог составить 6,7%. В то же время доходы на душу населения в 2022 году составляли 44,9 тыс. руб., по оценке Росстата, и 48,2 тыс. руб., по нашим расчетам», — говорится в обзоре.

Если приведенные оценки верны и среднедушевые доходы в 2022 году действительно были выше, чем оценивает Росстат, то недоучет, скорее, наблюдался у наиболее обеспеченных слоев населения (у 20-процентной группы с наибольшими доходами), предполагают аналитики. У этой группы граждан доходы намного превышают расходы, и изменение доходов сказывается в большей степени на объемах сбережений, в то время как расходы меняются незначительно, пояснили они.

Какие претензии есть к оценкам доходов населения от SberCIB

Принципиально оценки SberCIB выглядят логичными, но масштаб эффекта выглядит неправдоподобно большим, сказал РБК экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Недоучет финансовых сбережений граждан действительно занижает оценку «ненаблюдаемых» доходов. Этот эффект хорошо известен и обычно находится на уровне около 2 трлн руб., указал он.

Но оценка в 5,8 трлн руб., по мнению эксперта, завышена, так как явных объяснений для такого бума в ненаблюдаемых доходах нет. Согласно отчету Банка России, наибольший прирост активов в 2022 году пришелся на три позиции (депозиты, наличная валюта и акции), по которым были произведены уточнения на основе статистики внешнего сектора. Скорее всего, эти уточнения не были связаны с доходами 2022 года и поэтому не отражаются в статистике Росстата, предположил Исаков.

В целом предложенная SberCIB методика оценки реальных доходов выглядит разумно, хотя вывод о положительной динамике 2022 года и контринтуитивен, согласился директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Однако без объяснения причины исторического расхождения между данными Банка России и Росстата сложно выбрать более правильную методику, указал он.

Технически рост финансовых вложений в 2022 году может быть связан с ростом нормы сбережения — тут есть мотив предосторожности и влияние изменений в доступности привычных потребительских товаров и услуг, полагает эксперт. По данным SberCIB, в 2022 году норма сбережения составила 16% от располагаемых доходов, достигнув максимальных значений. При этом Росстат оценил норму сбережений на уровне 9%.

В действительности норма сбережений могла быть и ниже 16%, признали аналитики SberCIB. Так, часть вложений в иностранную валюту (1,6 трлн руб.) и депозиты в банках-нерезидентах (2,5 трлн руб.) могли использоваться для финансирования расходов за рубежом, указали они.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
При участии
Маргарита Мордовина, Иван Ткачёв
Экономика реальные доходы населения Сбербанк сбережения Росстат

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