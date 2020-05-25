Власти Москвы назвали количество неработающих из-за пандемии жителей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за введенных для борьбы с коронавирусом ограничений около 15% секторов экономики в столице (примерно 1 млн человек) не работают или функционируют не в полную силу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«На сегодняшний момент порядка 15% экономики практически не работают или работают в ограниченном режиме. По количеству людей это около 1 млн человек, если брать те сферы, которые прямо закрыты. Закрыты с точки зрения посещения человеком, например, непродовольственного магазина», — сказал Ефимов.

Он отметил, что на следующем этапе снятия ограничений, в первую очередь, власти будут рассматривать открытие непродовольственных магазинов и работу сферы услуг.

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