Голикова назвала долю пенсионеров, возвращающихся к работе

Доля пенсионеров, которые после оформления пенсии возвращаются на рынок труда, составляет от 60 до 63%, сообщила Голикова. Число занятых, оставшихся в экономике в связи с повышением пенсионного возраста, выросло на 2,7 млн человек

Фото: Денис Синяков для РБК

До 63% пенсионеров возвращаются на рынок труда после оформления пенсии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60 до 63% тех, кто пенсию оформили. Но для более эффективного использования потенциала этой группы нам важна система обучения на протяжении всей трудовой жизни старшего возраста», — рассказала она.

За 2023 год число пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) снизилось на 699,9 тыс. человек, или на 1,7%, до 41,075 млн человек. Темпы сокращения численности пенсионеров ускорились в три раза по сравнению с 2022 годом. Но показатель не превысил антирекорда 2021 года — 970 тыс. человек. Согласно графику пенсионной реформы, в 2023 году никто из граждан не получил право выхода на пенсию по возрасту (не касалось тех, кто имел право выйти на пенсию досрочно — например, многодетных матерей).

Вице-премьер отметила, что доля участия в рабочей силе возрастов от 40 до 54 лет достигла максимума — по итогам 2023 года она составила 93%. По ее подсчетам, число занятых, которые остались в экономике в связи с повышением пенсионного возраста, выросло в России практически на 2,7 млн человек.

В демографическую когорту 30–39 летних граждан постепенно входят молодые люди, рожденные в 1990-е годы, и, соответственно, она будет сокращаться на протяжении определенного периода, прогнозирует Голикова. По данным вице-премьера, число молодых соискателей и работников в возрасте до 29 лет до 2030 года вырастет примерно на 3 млн человек.