Крупнейший инвестфонд предрек мировой «пенсионный кризис»

Продолжительность жизни значительно выросла, но пенсионный возраст отчитывается с 65 лет — как во времена Османской империи, заявил глава инвестфонда BlackRock. Он предупредил о риске не получить в старости достаточной пенсии

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Миру угрожает «пенсионный кризис» из-за увеличения продолжительности жизни людей, вероятно, это приведет к повышению пенсионного возраста, заявил глава инвестфонда BlackRock Ларри Финк в ежегодном письме инвесторам и топ-менеджерам, передает The Telegraph.

«Никто не должен работать дольше, чем он хочет. Но я действительно думаю, что это немного безумно, что наша основная идея о правильном возрасте выхода на пенсию — 65 лет — берет свое начало со времен Османской империи», — написал Финк.

Он задался вопросом, каким должен быть средний пенсионный возраст, если люди регулярно доживают до 90 лет. Он призвал начать дискуссию по этой теме, поскольку население мира стремительно «стареет», но пенсионные выплаты могут уменьшиться. В пример он привел Нидерланды, где одобрили автоматическое повышение пенсионного возраста по мере изменения продолжительности жизни в стране.

BlackRock — крупнейшая в мире инвестиционная компания по размеру активов под управлением, их объем примерно равняется $10 трлн. Более половины этих активов относятся к пенсионной сфере. Эта компания руководит курирует крупнейшие пенсионные фонды в США.

Под «старением» населения мира имеется в виду увеличение доли пожилых людей, такая тенденция замечается практически во всех странах. Как указывали в ООН, количество людей в возрастной группе от 65 лет и старше растет большими темпами по сравнению с другими возрастными группами.

Эксперты ожидают, что доля жителей планеты в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Согласно другим подсчетам, доля людей в этой возрастной группе вырастет с 761 млн в 2021 году до 1,6 млрд в 2050-м. «Ребенок, родившийся в 2021 году, вероятнее всего, проживет в среднем почти на 25 лет больше, чем человек 1950 года рождения. При этом женщины по продолжительности жизни опередят мужчин в среднем на пять лет», — ожидают в ООН.

Среди россиян возраст наступления старости в субъективном восприятии в среднем составляет 70,7 года, выяснили исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. По данным Росстата, на начало 2023 года население от 65 лет и старше составляло 16,5% от численности всех граждан России. За десять лет их доля увеличилась на 3,6 п.п. (в 2013 году она составляла 12,9%). Возрастная когорта старше 70 лет составляет 10,3% населения.

С 2019 года в России началась пенсионная реформа, предусматривающая поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. К 2028 году он должен достигнуть 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.