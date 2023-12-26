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Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

Орешкин: Россия крупнейшая экономика Европы и дышит в спину Японии
Помощник президента заявил о нестабильности западных экономик и подъеме российской до первого места в Европе. Путин оценивал рост ВВП по итогам года в 3,5%. В ЦБ предупреждали о перегретости экономики России
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская экономика стала крупнейшей в Европе, она уже «дышит в спину Японии», претендуя на четвертое место в мировом рейтинге, заявил помощник российского президента Максим Орешкин в интервью «Эксперту».

С его слов, экономики США, Евросоюза и Японии «потихонечку теряют свою роль, свою значимость», ведущее место занял Китай. Значительно поднялись экономики стран Азии в целом, продолжил он: Индия на третьем месте, Индонезия на седьмом и приблизилась к уровню Германии, занимающей шестое место.

Орешкин счел, что среди экономик Глобального Севера нарастает неустойчивость. Он напомнил о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сказавшего в ноябре, что благосостояние Европы основывалось на удобном доступе к российским энергоресурсам и использовании дешевого китайского производства

«Сейчас мы много говорим о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но это происходит не только в России. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», — предположил Орешкин.

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Фото:arcticspg.ru

В начале декабря о лидерстве российской экономики в Европе сообщил президент Владимир Путин. «Россия — крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза», — сказал он. Президент предположил, что ВВП по результатам 2023-го составит 3,5%. Путин добавил: «Так, за десять месяцев текущего года ВВП России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада».

Аналитики Центробанка предупреждали о «перегретости» российской экономики. «Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень)», — констатировали они. Речь идет о превышении максимального уровня выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей.

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«Конечно, есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено. Но надо быть готовыми к усилению санкционного давления», — предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
 

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Максим Орешкин экономика России экономика Китая Китай мировая экономика Япония
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