Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

Экс-министр также назвал текущий кризис самым масштабным со времен Второй мировой войны и отметил скорость его распространения на страны мира. Орешкин считает, что Россия подготовлена к нему лучше, чем другие государства

Фото: Ali Hashisho / Reuters

Мир переживает уникальный кризис из-за пандемии коронавируса, у которого есть три ключевые особенности. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» заявил помощник президента Максим Орешкин.

По его словам, в первую очередь речь идет о синхронности, так как кризис повлиял почти на все страны мира. Второй особенностью помощник президента считает скорость его распространения: «Мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени».

Наконец, считает Орешкин, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем в кризис 2008–2009 годов. «По сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны», — добавил он.

Помощник президента считает, что российская экономика более подготовлена к текущей ситуации за счет ресурсов, «которые позволяют купировать часть проблем». «Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно», — заявил Орешкин.