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Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса

Экс-министр также назвал текущий кризис самым масштабным со времен Второй мировой войны и отметил скорость его распространения на страны мира. Орешкин считает, что Россия подготовлена к нему лучше, чем другие государства
Фото: Ali Hashisho / Reuters
Фото: Ali Hashisho / Reuters

Мир переживает уникальный кризис из-за пандемии коронавируса, у которого есть три ключевые особенности. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» заявил помощник президента Максим Орешкин.

По его словам, в первую очередь речь идет о синхронности, так как кризис повлиял почти на все страны мира. Второй особенностью помощник президента считает скорость его распространения: «Мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени».

Наконец, считает Орешкин, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем в кризис 2008–2009 годов. «По сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны», — добавил он.

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Фото: Артем Житенев / ТАСС

Помощник президента считает, что российская экономика более подготовлена к текущей ситуации за счет ресурсов, «которые позволяют купировать часть проблем». «Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно», — заявил Орешкин.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, Россия ежедневно теряет 100 млрд руб. из-за введенных в стране ограничений. По его словам, в текущем году дефицит бюджета страны может составить 4,5–5% ВВП. Центробанк ранее оценивал максимальный спад ВВП в 2020 году в 6%.

Согласно обновленному прогнозу агентства Fitch, ВВП России в этом году сократится на 3,3%. Падение мировой экономики оно оценило в 3,9%, что в два раза ниже ранее прогнозируемых 1,9%. Эксперты считают, что доходы мировой экономики сократятся на $2,8 трлн по сравнению с 2019 годом и на $4,5 трлн по сравнению с прогнозом, данным до начала пандемии коронавируса. При этом агентство указало, что в развивающихся странах воздействие ограничительных мер усугубится из-за падения мировых цен на сырьевые товары.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Максим Орешкин, кризис, коронавирус
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