Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $75 за баррель

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $75 за баррель

В последний раз за баррель Brent более $75 давали 31 октября 2018 года. 25 апреля цена фьючерсов достигла $75,01

Фото: JB Reed / Bloomberg News

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE достигла $75,01 за баррель, следует из данных Investing.com.

Отметку в $75 фьючерсы превысили в 09:47. Таким образом, цена фьючерсов выросла на 44 цента с момента закрытия торгов в среду ($74,57). Уже через минуту их цена снизилась до $74,96.

В свою очередь, стоимость июньских фьючерсов на американскую WTI в ходе торгов превысила $66,05 за баррель.

В понедельник, 22 апреля, стоимость нефти Brent на мировых рынках впервые с ноября 2018-го превысила $74, американская WTI же впервые почти за полгода поднялась выше $65.