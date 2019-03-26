Мировой спрос на нефть в 2018 году вырос почти до 100 млн барр. в день

Мировой спрос на нефть в 2018 году вырос почти до 100 млн барр. в день

Потребление нефти в мире в 2018 году составило 99 млн барр. в день, увеличившись на 1,3%, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). В 2019 году показатель может впервые превысить 100 млн барр. в сутки

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Общемировой спрос на нефть в 2018 году составил 99 млн барр. в день, сообщило Международное энергетической агентство (МЭА) в докладе «О состоянии глобальной энергетики и выбросов углекислого газа в 2018 году», опубликованном 26 марта. Потребление нефти за прошлый год увеличилось на 1,3%.

В 2019 году мировой спрос на нефть должен впервые в истории превысить 100 млн барр. в сутки, прогнозировало МЭА в прошлом году. В третьем квартале 2018 года показатель составил 99,92 млн барр. в сутки, по данным организации, однако в четвертом квартале рост замедлился.

На нефть по-прежнему приходится самая крупная доля в мировом использовании энергоносителей — 31% (уголь на втором месте с 26%).

Около 20% мирового потребления нефти приходится на США, 15% — на Европу и 13% — на Китай. Однако самые высокие темпы прироста спроса на нефть в 2018 году продемонстрировала Индия — плюс 4,5%. В Китае потребление увеличилось на 3,5%, в США — на 2,7%, а в Европе — лишь на 0,1%.