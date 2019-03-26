Мировой спрос на нефть в 2018 году вырос почти до 100 млн барр. в день

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,37 0,28 EUR Бирж. 72,62 0,11 Brent 67,97 1,36% USD Нал. 64,86 63,80 EUR Нал. 73,42 72,27 USD ЦБ 64,17 -0,33 EUR ЦБ 72,58 -0,34 EUR/USD 1,1285 -0,0026 BTC/USD Бирж. 3 987,10 17,10 IMOEX 2 513,28 0,63% RTSI 1 231,59 0,26% DJIA 25 688,16 0,67% Nasdaq 7 697,85 0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,07%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,84%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,07%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,84%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 64,17 (-0,33) Quote, 12:17
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 72,58 (-0,34) Quote, 12:17
ФСБ задержала в Москве экс-министра Михаила Абызова за хищение ₽4 млрд Политика, 19:05 Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года Общество, 19:00 В СПЧ займутся историей с роддомом в Башкирии после отчета о зарплатах Общество, 18:52 Почему ретейлеры повально открывают магазины без касс Pro, 18:40 Медведев сообщил о планах по финансированию строительства Амурского ГПЗ Экономика, 18:40 Арашуков назвал дело против себя сфабрикованным за 65 млн руб. Общество, 18:40 Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка Финансы, 18:15 Суд продлил арест братьев Магомедовых до 30 июня Общество, 18:08 ФСО сообщила о поимке похитителей кабеля спецсвязи рядом с Кремлем Общество, 17:55 Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии Общество, 17:53 РФС проверит сообщения о домогательствах тренера фарм-клуба женского ЦСКА Общество, 17:46 СМИ сообщили о стрельбе между полицейскими в турецком аэропорту Общество, 17:41 Мировой спрос на нефть в 2018 году вырос почти до 100 млн барр. в день Экономика, 17:40 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 17:36
Экономика ,  
0 
Мировой спрос на нефть в 2018 году вырос почти до 100 млн барр. в день
Потребление нефти в мире в 2018 году составило 99 млн барр. в день, увеличившись на 1,3%, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). В 2019 году показатель может впервые превысить 100 млн барр. в сутки
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Общемировой спрос на нефть в 2018 году составил 99 млн барр. в день, сообщило Международное энергетической агентство (МЭА) в докладе «О состоянии глобальной энергетики и выбросов углекислого газа в 2018 году», опубликованном 26 марта. Потребление нефти за прошлый год увеличилось на 1,3%.

В 2019 году мировой спрос на нефть должен впервые в истории превысить 100 млн барр. в сутки, прогнозировало МЭА в прошлом году. В третьем квартале 2018 года показатель составил 99,92 млн барр. в сутки, по данным организации, однако в четвертом квартале рост замедлился.

На нефть по-прежнему приходится самая крупная доля в мировом использовании энергоносителей — 31% (уголь на втором месте с 26%).

Около 20% мирового потребления нефти приходится на США, 15% — на Европу и 13% — на Китай. Однако самые высокие темпы прироста спроса на нефть в 2018 году продемонстрировала Индия — плюс 4,5%. В Китае потребление увеличилось на 3,5%, в США — на 2,7%, а в Европе — лишь на 0,1%.

В Китае потребление нефти замедлилось на фоне перехода страны к менее нефтезависимой модели развития и ограничений на использование автомобилей в целях улучшения качества воздуха в мегаполисах. В частности, продажи электромобилей в Китае выросли вдвое, с 600 тыс. в 2017 году до более 1,2 млн в 2018-м.

Рекордный спрос на газ в США

2018-й стал годом природного газа: его потребление в мире увеличилось на 4,6% — рекордный рост с 2010 года. США стали крупнейшим источником глобального спроса на газ: потребление в стране выросло на 10,5%. Это рекордный рост спроса на газ в США с начала 1950-х годов. «Такой исторический рост спроса был главным образом связан с генерацией электроэнергии и отоплением домов», — объясняет МЭА. Доля генерации газовых электростанций в США выросла до рекордных 34%.

Активно переключается на газ Китай. В 2018 году он стал крупнейшим в мире импортером природного газа, обогнав Японию. Это является результатом китайской национальной программы по переходу на более чистые источники энергии (так называемый Трехлетний план действий по победе в войне за голубое небо на 2018–2020 годы).

После нескольких лет спада потребление газа в России увеличилось третий год подряд, отмечает МЭА. Рост продаж газа был в основном связан с увеличением газовой генерации электроэнергии. По данным Росстата, производство и распределение газа в 2018 году выросло на 0,3%.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Международное энергетическое агентство, МЭА, потребление нефти
Материалы по теме
МЭА допустило дефицит нефти на мировом рынке
Экономика
Козак анонсировал продление соглашения с нефтяниками о ценах на топливо
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter