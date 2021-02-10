Белоусов назвал сроки старта для реформы банкротств в России

Закон, реформирующий систему банкротств в России, может быть принят уже в весеннюю сессию, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов. Сейчас, по его словам, кредиторы банкротов теряют триллионы рублей из-за пробелов в законодательстве

Андрей Белоусов (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин поручил принять закон, реформирующий систему банкротств юридических лиц в России, уже в весеннюю сессию, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Мы надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию. Во всяком случае таково решение, поручение президента», — сказал он после совещания у Путина.

По словам Белоусова, основными новеллами закона будут:

оптимизация процедур банкротства («вместо пяти процедур будет две»). Белоусов отметил, что акцент будет делаться не на ликвидацию, а на «реабилитацию» предприятия-банкрота, то есть на процедуру погашения долгов;

новый механизм отбора арбитражных управляющих — они будут назначаться «по объективным критериям», в рамках балльной системы оценки;

повышение роли саморегулируемых организаций, которые объединяют арбитражных управляющих. «Эти организации сейчас фактически никакой ответственности за арбитражных управляющих не несут. Теперь они будут отвечать не только деньгами, но и по результатам деятельности самих этих арбитражных управляющих», — объяснил Белоусов. Будут введены повышенные требования к использованию компенсационных фондов этих организаций.

«Проблема в том, что законодательство о банкротстве сложилось в начале 2000-х годов. С тех пор было внесено очень много точечных изменений — более ста. Но системно оно не менялось. И, конечно, за 20 лет это законодательство безнадежно устарело», — признал Белоусов. В результате «сложился целый вид теневого бизнеса». «Квазирейдеры», используя пробелы в законодательстве о банкротствах, выводили «триллионы рублей», в том числе за рубеж, заявил первый вице-премьер. По словам Белоусова, только за 2020 год кредиторы не получили около 3 трлн руб., которые должны были получить в рамках процедуры банкротств.

Проект реформы системы банкротств юрлиц еще в марте прошлого года представило Минэкономразвития. Замглавы ведомства Илья Торосов говорил, что будут отменены три процедуры в рамках банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление), а также будет создана новая реабилитационная процедура — реструктуризация долгов. План реструктуризации, отмечал Торосов, должен действовать четыре года с возможным продлением и предусматривать различные варианты управления.