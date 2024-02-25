Экс-премьер Италии призвал к срочным огромным инвестициям в Европу
Из-за изменений мирового порядка ЕС должен быть готовым к крупным инвестициями в Европу за короткое время, заявил бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги, пишет Bloomberg.
«За последние несколько лет в глобальном экономическом порядке произошло много глубоких изменений. Эти изменения имеют множество последствий, одно из которых очевидно: нам придется инвестировать огромные суммы за относительно короткое время в Европу», — сказал он.
Драги отвечает за подготовку доклада о том, как сделать ЕС более конкурентоспособным. На специальной встрече с министрами финансов стран-членов он отметил, что расходы на оборону теперь находятся на первом месте, следует предпринять решительные действия для покрытия трат на эту сферу, а также на экологический и цифровой переход, сообщили источники Bloomberg, знакомые с содержанием дискуссии на встрече.
В числе предложений для осуществления этих целей Драги назвал возможность создания специального фонда или государственно-частного партнерства с участием Европейского инвестиционного банка. Другие участники дискуссии предложили прибегнуть к совместным займам ЕС таким же образом, как это было в период пандемии коронавируса. Как заявил комиссар Евросоюза по экономике и еще один бывший итальянский премьер Паоло Джентилони, Брюссель действительно можно прибегнуть к такой практике, поскольку она показала себя как «здравый способ» борьбы с кризисами.
В ЕС в последнее время неоднократно звучали призывы нарастить военные траты из-за потенциального конфликта России и НАТО. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что его страна и другие члены Евросоюза должны перейти к массовому выпуску вооружений. Он пообещал, что Берлин будет придерживаться требования НАТО о тратах не менее 2% от ВВП на оборону.
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призывал к тому, чтобы страны ЕС имели военные бюджеты, которые обеспечат их способность противостоять угрозе со стороны России. Он согласился с тем, что развитие конфликта Москвы и НАТО в ближайшие годы возможно.
Президент Владимир Путин называл данные о потенциальном столкновении России и альянса «чушью полной» и отмечал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.
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