Большинство госконтрактов в Крыму пришлось на компании из других регионов

Большинство проектов в Республике Крым реализуют подрядчики из других регионов России. Доля госконтрактов с крымским бизнесом не превышает 40%, сообщили РБК в местном минстрое

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Подрядчики из других российских регионов активно участвуют в реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года», сообщил минстрой Республики Крым в ответ на запрос РБК, не раскрыв названия компаний. На них приходится подавляющее большинство госконтрактов в республике, следует из ответа.

Сейчас минстрой Крыма занимается 143 объектами в рамках ФЦП, «где в большей мере выполняют работы проектные и подрядные организации из других регионов России». По информации ведомства, действующие контракты в рамках программы заключены с 37 проектными организациями и 41 строительно-монтажным подрядчиком.

По результатам всех госзакупок доля контрактов с представителями крымского бизнеса не превышает 40%, приводятся в сообщении данные Госкомитета конкурентной политики Республики Крым.

Если в 2014-м, в год присоединения полуострова к России, с местными подрядчиками не было заключено ни одного госконтракта, то за 2019 год доля соглашений с крымским бизнесом составила 36,6%, отмечает госкомитет.