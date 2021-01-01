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Большинство госконтрактов в Крыму пришлось на компании из других регионов

Большинство проектов в Республике Крым реализуют подрядчики из других регионов России. Доля госконтрактов с крымским бизнесом не превышает 40%, сообщили РБК в местном минстрое
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Подрядчики из других российских регионов активно участвуют в реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года», сообщил минстрой Республики Крым в ответ на запрос РБК, не раскрыв названия компаний. На них приходится подавляющее большинство госконтрактов в республике, следует из ответа.

Сейчас минстрой Крыма занимается 143 объектами в рамках ФЦП, «где в большей мере выполняют работы проектные и подрядные организации из других регионов России». По информации ведомства, действующие контракты в рамках программы заключены с 37 проектными организациями и 41 строительно-монтажным подрядчиком.

По результатам всех госзакупок доля контрактов с представителями крымского бизнеса не превышает 40%, приводятся в сообщении данные Госкомитета конкурентной политики Республики Крым.

Если в 2014-м, в год присоединения полуострова к России, с местными подрядчиками не было заключено ни одного госконтракта, то за 2019 год доля соглашений с крымским бизнесом составила 36,6%, отмечает госкомитет.

Правительство Севастополя не ответило на вопросы РБК на момент публикации.

Исполнению ФЦП Крыма мешают западные санкции, заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров: «Это усложняет привлечение крупных подрядных организаций, увеличивает сроки реализации объектов». В частности, правительство США ввело почти полное эмбарго на торговлю с Крымом и уполномочило себя вводить санкции против любых российских материковых компаний, которые ведут бизнес с полуостровом.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

«Основными факторами, сдерживающими развитие Крымского региона, являются не только действие международных экономических санкций <...>, но и недостаточность ресурсной и инфраструктурной обеспеченности, в том числе наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и производственного потребления», — отметили в минстрое Крыма.

В Минэкономразвития России не уточнили РБК, в каком объеме сейчас исполнена федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя. Итоги будут подведены в начале 2021 года. «Субъекты рассчитывают исполнить ФЦП на 95–100%», — сообщили в министерстве.

США и Евросоюз считают присоединение Крыма к России аннексией и нарушением международного права. Санкции в отношении Крыма более строгие, чем те, что применяются в целом к российскому бизнесу.

Санкции запрещают ввоз в республику более 160 категорий товаров, а также оказание услуг и передачу технологий для транспортного, телекоммуникационного и энергетического секторов, добычи полезных ископаемых на территории полуострова. Под американские и европейские санкции попали компании, задействованные в строительстве Крымского моста. Против руководителей Республики Крым и Севастополя, а также организаторов референдума о присоединении к России введены персональные санкции.

Экономические показатели и уровень жизни на полуострове по-прежнему отстают от общероссийских. ФЦП Крыма включает в себя 951 объект (большинство в Республике Крым) с объемом финансирования 1,257 трлн руб. — большая часть за счет федерального бюджета. Кассовое исполнение федерального бюджета с 2015 по 2020 год составило около 640 млрд руб.

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Завершено 356 объектов, в рамках программы была построена, в частности, трасса «Таврида». В стадии реализации находятся еще 514 объектов, следует из последних открытых данных Минэкономразвития на середину ноября. Рассматривается продление ФЦП Крыма на период после 2024 года.

Автор
Ольга Агеева
Крым санкции инфраструктура госконтракты
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