Большинство госконтрактов в Крыму пришлось на компании из других регионов

Правительство Севастополя не ответило на вопросы РБК на момент публикации.
Исполнению ФЦП Крыма мешают западные санкции, заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров: «Это усложняет привлечение крупных подрядных организаций, увеличивает сроки реализации объектов». В частности, правительство США ввело почти полное эмбарго на торговлю с Крымом и уполномочило себя вводить санкции против любых российских материковых компаний, которые ведут бизнес с полуостровом.
«Основными факторами, сдерживающими развитие Крымского региона, являются не только действие международных экономических санкций <...>, но и недостаточность ресурсной и инфраструктурной обеспеченности, в том числе наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и производственного потребления», — отметили в минстрое Крыма.
В Минэкономразвития России не уточнили РБК, в каком объеме сейчас исполнена федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя. Итоги будут подведены в начале 2021 года. «Субъекты рассчитывают исполнить ФЦП на 95–100%», — сообщили в министерстве.
США и Евросоюз считают присоединение Крыма к России аннексией и нарушением международного права. Санкции в отношении Крыма более строгие, чем те, что применяются в целом к российскому бизнесу.
Санкции запрещают ввоз в республику более 160 категорий товаров, а также оказание услуг и передачу технологий для транспортного, телекоммуникационного и энергетического секторов, добычи полезных ископаемых на территории полуострова. Под американские и европейские санкции попали компании, задействованные в строительстве Крымского моста. Против руководителей Республики Крым и Севастополя, а также организаторов референдума о присоединении к России введены персональные санкции.
Экономические показатели и уровень жизни на полуострове по-прежнему отстают от общероссийских. ФЦП Крыма включает в себя 951 объект (большинство в Республике Крым) с объемом финансирования 1,257 трлн руб. — большая часть за счет федерального бюджета. Кассовое исполнение федерального бюджета с 2015 по 2020 год составило около 640 млрд руб.
Завершено 356 объектов, в рамках программы была построена, в частности, трасса «Таврида». В стадии реализации находятся еще 514 объектов, следует из последних открытых данных Минэкономразвития на середину ноября. Рассматривается продление ФЦП Крыма на период после 2024 года.