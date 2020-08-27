Общество , 27 авг, 15:34
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Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Владимир Путин pа рулём «Ауруса» проехал по новому построенному участку автодороги «Таврида»
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида», соединяющей Керчь и Севастополь. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих во время торжественной церемонии, передает ТАСС.
«Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — сказал он.
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