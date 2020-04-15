Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса

Тем не менее крымчане фиксируют и улучшения, связанные с развитием инфраструктуры. Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог. Причем уровень удовлетворенности возрос по сравнению с результатами предыдущего исследования 2018 года. «В 2016 году показатели были еще выше. Но весной 2016 года была эйфория после выхода из катастрофической осени, блэкаута, отсутствия тепла и электричества», — отметил Мукомель. Поводом для удовлетворенности стали инфраструктурные улучшения.
- 73% опрошенных в Крыму довольны повышением качества дорог;
- 64% — решением проблем с электроснабжением;
- 62% — чистотой и вывозом мусора.
Доклад основан на результатах исследования Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) осенью 2019 года (телефонный опрос 1025 взрослого населения и отдельно 500 личных интервью с крымскими татарами), проекта «Открытое мнение. Крым» в апреле–июне 2016 года, в котором участвовал 1101 респондент (876 телефонный опрос, 225 — личное интервью), опроса ВЦИОМ в мае 2016 года, статистике Росстата и Крымстата.
Но преобразования дорожно-транспортной сети — как связывающей Крым с материком, так и внутри полуострова — могут иметь не только очевидные позитивные, но и латентные негативные последствия, считает социолог. В числе вызовов — всплеск трудовых миграций, возросшая мобильность крымчан и рост переездов с полуострова.
Основные проблемы крымчане видят в экономической и социальной сферах:
- 36% респондентов отметили ухудшение качества медуслуг;
- Среднее время на запись к врачу в Республике Крым в 1,5 раза выше, чем в среднем по России — 25 против 16,2 минут. Севастополь практически не отстает от среднероссийского уровня — 16,3 минут;
- Свыше половины крымчан (58,8%) не обращались за медицинской помощью, так как не удовлетворены работой медорганизаций. В среднем по России этот показатель составляет 30,2%.
23% жителей полуострова считают главной проблемой бедность и низкий уровень жизни. Уровень зарплат в Крыму сильно отстает от общероссийского, и сокращение разрыва практически «застопорилось» с 2018 года, отметил Мукомель.
- Средняя зарплата в Республике Крым составляет 67% от общероссийского показателя, в Севастополе — 71,3%, по данным на январь 2020 года;
- Реальные доходы в Крыму в 2019 году упали на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.
Стоимость жизни в Крыму выросла и практически сравнялась с общероссийскими показателями, отметил социолог.
- Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в республике Крым достигла 93,4% от общероссийского уровня и 99,7% в Севастополе.
В 2019 году году по отношению зарплат к стандартному потребительскому набору Севастополь занимал 96-е место, а Симферополь 82-е в рейтинге 100 крупнейших городов, констатировал Мукомель.
Уровень безработицы в Крыму также выше среднероссийских показателей — 5,8% в республике Крым по сравнению с 4,6% в среднем по России. В Севастополе он ниже — 3,8%. Но в Севастополе на 100 вакансий приходится 284 безработных, по России — почти на четверть меньше, пояснил Мукомель.
20% участников опросов жаловались на произвол чиновников и бюрократию. 16,9% жителей республики Крым, обратившихся к властям в 2018 году, не добились результата. В среднем по России этот показатель в три раза ниже — 5,5%. По Севастополю данных нет.
Недовольство населения вызывают «бюрократическая машина, кадровая чехарда, коррупция, симбиоз власти и бизнеса», отмечается в аннотации к докладу. Крымчане считают, что они оказались в худшем положении, так как санкции отразились на них больше, чем на жителях других территорий, отметил социолог.
Кроме того, Крым по-прежнему зависим от федеральных дотаций. Если бюджет Республики Крым на 2020 год «сверстан под ноль» — доходы совпадают с расходами, то бюджет Севастополя — дефицитный, и по уровню дефицита Севастополь уступает только Московской области и Башкирии, констатировал Мукомель.
Биэтничность — сопряжение своей этнокультурной идентичности с другой — в целом характерна для жителей полуострова, поскольку в Крыму проживает много смешанных семей, отметил Мукомель. Биэтничность характерна для 86% украинцев, 40% русских и 31% крымских татар, привел данные опросов социолог.
Для трети русских в Крыму вторая этническая идентичность — украинская, утверждает Мукомель. «Среди русских каждый пятый говорит, что часто ощущает единство с гражданами Украины, еще 45% опрошенных ответили, что иногда, — рассказал Мукомель пояснив, что это наиболее характерно для молодых, которые росли не в СССР. Дальнейшее развитие настроений будет зависеть в том числе от продолжительности пандемии коронавируса и глубины экономического кризиса, говорит социолог.