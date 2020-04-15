Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса

В нейтральном сценарии поток туристов в Крым может упасть на 35–55%. Но если карантин затянется, малый бизнес ждут банкротства, а доходы населения — резкое снижение, следует из исследования, представленного на конференции ВШЭ

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Поток туристов в Крым может снизиться в этом сезоне на 35–55%, если ситуация с коронавирусом стабилизируется к середине лета — это нейтральный сценарий. Такой прогноз дал на Апрельской конференции НИУ ВШЭ руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель. РБК следил за онлайн-трансляцией сессии.

Спад въездного туризма Крыма будет, таким образом, больше, чем в 2014 году (на 33%), когда полуостров присоединился к России, лишившись потока туристов с Украины, но еще не успев привлечь отдыхающих из России. В 2019 году Крым посетили 7,4 млн туристов — таким образом, спад на 35–55% будет означать, что в этом году на полуостров приедут 3,3–4,8 млн туристов.

По оптимистическому сценарию, если ситуация стабилизируется к июню и восстановится транспортное сообщение, численность туристов в сезон сократится на 20–30%. Снижение экономических показателей в регионе будет незначительно опережать общероссийские.;

При пессимистическом сценарии в случае стабилизации ситуации за пределами сентября, туристический поток сократится до минимума, безработица вырастет на 9–12%, доходы населения упадут до 55–60% от среднероссийского уровня, систему здравоохранения ждет коллапс, а малый и средний бизнес — массовые банкротства, предупредил Мукомель

В представленном в ВШЭ исследовании констатируется, что социально-экономические показатели полуострова по-прежнему отстают от общероссийских. На этом фоне негативное отношение к приезжим создает неблагоприятный деловой климат, для малого бизнеса.