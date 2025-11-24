ЦБ предложил Минэку запретить маркетплейсам ставить разные цены по картам

ЦБ предложил Минэку запретить маркетплейсам продавать на их площадках финансовые продукты своих дочерних банков и устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты. Минэкономики изучает инициативу

Центробанк отреагировал на просьбу российских банков и предложил Министерству экономического развития запретить продажу продуктов дочерних банков маркетплейсов на их собственных онлайн-платформах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Банка России Эльвиры Набиуллиной к министру экономразвития Максиму Решетникову.

Продукты дочерних банков, считает Набиуллина, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Глава ЦБ также предложила запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для контроля соблюдения новых правил.

«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — отмечала ранее Набиуллина.

Минэкономики пока рассматривает предложения ЦБ и подчеркивает необходимость комплексного подхода с учетом последствий для рынка и потребителей, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в ноябре главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину письма с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен товаров.

Банки предложили обязать маркетплейсы «устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах» вне зависимости от того, какое электронное средство платежа (карта какого банка) используется для оплаты, а также запретить им «вкладывать средства в снижение цен товаров» — прямые скидки и акции, бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии.

Глава «Сбера» Герман Греф обвинил маркетплейсы в недобросовестной конкуренции и работе «в убыток и за счет государства». По его словам, объем недоплаченных маркетплейсами налогов в 2025 году составит 1,5 трлн руб. Озвученная сумма — это упущенные бюджетом налоги с предпринимателей маркетплейсов, пользующихся налоговыми льготами, или нерезидентов.

Набиуллина согласилась, что регулятору нужно вмешаться и запретить некоторые практики, нарушающие конкуренцию. По ее словам, в некоторых странах маркетплейсам и подобного рода платформам запрещено иметь свои финансовые организации, но это «радикальный путь», добавила глава ЦБ

В Wildberries в ответ на предложение банков заявили, что идея ограничения скидок при выборе способа оплаты на маркетплейсах абсурдна. В Ozon также выступили против введения регулирования.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке», — отметили в пресс-службе Wildberries.

Набиуллина отмечала, что то, что выглядит на поверхности как конфликт маркетплейсов и банков, — это «отражение изменения характера конкуренции» в условиях платформенной экономики.