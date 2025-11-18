WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок

Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, ответили в Wildberries & Rus на критику ЦБ о разных ценах из-за способа оплаты. В Ozon также отметили, что скидки выполняют важную социальную функцию

Фото: Андрей Любимов / РБК

Предложение по ограничению скидок при выборе способа оплаты на маркетплейсах, которое обсуждается Банком России с крупными банками, абсурдно, заявили РБК в объединенной компании Wildberries & Russ.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке», — сообщили в пресс-службе компании.

В Wildberries & Russ заявили, что обсуждение инициативы проходит в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей. «Скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу — продавать больше, не теряя прибыли. Кроме того, скидки на способы оплаты соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, позиции Роспотребнадзора и рыночным практикам», — добавили в компании.

Также в Wildberries & Russ обратили внимание, что скидки, бонусы и кешбэки распространены не только на маркетплейсах, но и в других сферах, которые «в текущей полемике по каким-то причинам сознательно игнорируются». «Регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража», — заключили в компании.

О важной социальной функции скидок заявили РБК и в Ozon. Скидки, как указали в пресс-службе маркетплейса, «позволяют миллионам покупателей получать более выгодные цены в любой точке страны, это особенно важно в малых городах и селах, где у населения невысокие доходы».

«Скидки при оплате товаров определенной банковской картой — это программа лояльности, в которую инвестирует банк. У различных игроков и банковского, и ретейл-рынка есть аналогичные инструменты, например кешбэки и партнерские бонусные программы», — отметили в компании.

«Яндекс Маркет» отказался от комментариев.

Реакция маркетплейсов последовала за выступлением председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на форуме «Фокус на клиента». Она заявила, что регулятор сейчас обсуждает способы, которые позволят конкретизировать правила недискриминационного доступа на маркетплейсы. «И надо начать с запретов практик, которые явно нарушают конкурентную среду, в том числе использование разных цен в зависимости от того, какое средство платежа используется», — сказала она.

О несправедливости скидок, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков, глава Центробанка заявила еще в октябре. Набиуллина назвала такую практику «скрытой формой конкурентной борьбы». В Wildberries & Russ тогда указали, что давать клиентам преимущества в рамках одной группы компаний — это общемировая рыночная практика. При этом в компании подчеркнули, что готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». В Ozon также выступили против введения регулирования.