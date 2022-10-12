Эксперты описали новые тренды на рынке труда из-за частичной мобилизации

Россияне стали активнее искать работу с удаленной занятостью и бронью от призыва и готовы переходить на нее со снижением зарплаты, говорят эксперты. О трендах на рынке труда на фоне частичной мобилизации — в материале РБК

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Частичная мобилизация в России, объявленная 21 сентября, формирует новые тренды на рынке труда, говорит статистика рекрутинговых порталов. По данным HeadHunter, собранным для РБК, после начала призыва работодатели стали предлагать вакансии, обещающие бронь от мобилизации; кроме того, увеличилось число объявлений с отсрочкой от военной службы (такая опция была и раньше). Соискатели откликаются на них активнее, чем обычно. При этом люди готовы переходить на такие новые места с уменьшением зарплаты, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Другой тренд — рост интереса соискателей в отношении работы с удаленной занятостью со стороны как мужчин, так и женщин.

Спрос на вакансии с бронью

После уточнений правительства по поводу того, какие граждане могут получить отсрочку от призыва, работодатели стали размещать больше вакансий с упоминанием возможности оформления брони или отсрочки. По данным HeadHunter, за период с 21 сентября по 10 октября на портале появилось 768 новых вакансий с такими упоминаниями. Большинство из них предназначено для ИТ-специалистов, медиков и фармацевтов, а также строителей, производственного и рабочего персонала. Хотя, согласно официальным документам, на отсрочку от мобилизации пока могут рассчитывать только оборонно-промышленный сектор, отрасль связи, медиа и банки, предприятия из других отраслей обращаются в органы власти за получением брони для своих сотрудников.

В разрезе отраслей бизнеса, предлагающего вакансии с бронью/отсрочкой, лидируют ИТ-компании, фирмы в сфере b2b-услуг, металлургия и металлообработка, а также производство промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих, уточнили в пресс-службе сервиса. Оборонно-промышленный комплекс (его работникам, подходящим по должности, полагается бронь) hh.ru не выделяет в статистике как отдельную сферу деятельности.

Понятия «бронь» (от мобилизации) и «отсрочка» (от призыва) не могут быть четко разграничены, поскольку, например, в недавнем президентском указе предоставлялась «отсрочка от призыва по мобилизации» студентам и аспирантам. При этом отсрочка от срочной службы в армии была обещана специалистам аккредитованных ИТ-компаний еще весной. Это была одна из мер поддержки технологической отрасли в России в условиях санкций.

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Вакансии с указанием брони или отсрочки активно просматривают соискатели, особенно по будням, показывает статистика hh.ru. В период с 22 сентября по 10 октября (последняя дата, доступная для анализа на момент написания статьи) ежедневное число просмотров таких вакансий заметно превышало средний показатель просмотров вакансии. Наибольший разрыв аналитики зафиксировали 6 октября: если вакансию в целом по рынку просматривали 13,1 раза, то для вакансии с бронью этот показатель был 17,8 раза.

Наличие брони от призыва на военную службу в описании вакансий работодатели, которые по закону ее гарантируют, могли упоминать и раньше, но тогда это было не так актуально и мало кто обращал внимание на такую опцию, замечает основатель Superjob Алексей Захаров. Так, по закону о военной службе бронь предоставляется сотрудникам органов внутренних дел, таможенной службы, Росгвардии, тогда как отсрочки для сотрудников ИТ-компаний власти пообещали 23 сентября. «Бронь предлагают потенциальным работникам силовые структуры и предприятия ОПК, последние — для высококвалифицированных рабочих. В вакансиях ИТ-сектора чаще встречаются более аккуратные формулировки — «возможна бронь», поскольку гарантировать ее они могут не всем», — отмечает эксперт.

Предприятия, предлагающие бронь, привлекают сотрудников из сфер, которые не могут обеспечить отсрочку. «Прежде всего это предприятия ОПК. Туда сейчас стараются попасть даже работники административных должностей (кадровый отдел, отдел закупок). Часто они переходят на такие должности, теряя в зарплате. Им важнее наличие брони», — рассказывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Но численность вакансий с бронью ограничена, а на предприятиях по-прежнему сохраняется нехватка специалистов рабочих специальностей, добавляет он.

Перспективы удаленной работы

Еще одна привлекательная опция для работников — возможность удаленной работы, замечает Сафонов. Она актуальна как для покинувших страну мужчин и женщин, так и для оставшихся в России женщин, чьих мужей призвали и они остались с детьми на руках. «Если раньше женщины могли разделить обязанности по дому с мужьями и ходить на работу, то теперь многие лишились такой возможности. Кроме того, такие семьи могли потерять в доходах и будут нуждаться в подработке, в том числе удаленной. Спрос на дистанционные вакансии в России будет и среди тех, кто уже уехал и не смог найти работу за границей», — говорит эксперт. По его прогнозу, в ближайшее время будет расти рынок услуг для удаленного ведения бизнеса, которые будут востребованы эмигрировавшими россиянами.

В «Работе.ру» зафиксировали рост числа и доли вакансий с предложением удаленной занятости, но все же их доля в общем количестве вакансий остается небольшой. «К началу октября доля вакансий с удаленкой увеличилась почти в два раза по сравнению с началом сентября (с 3 до 5,4%), а количество таких вакансий выросло на 89% по сравнению с началом сентября. Наиболее заметный прирост произошел в десятых числах сентября и продолжается сейчас», — рассказал РБК заместитель гендиректора рекрутингового сервиса Александр Ветерков.

Аналитики HeadHunter, в свою очередь, обнаружили резкий всплеск интереса соискателей к вакансиям с удаленным режимом работы после объявления частичной мобилизации, при том что само число таких вакансий на портале выросло несильно. Если 21 сентября на 46,4 тыс. вакансий с удаленной занятостью пришлось 226,8 тыс. откликов, то 10 октября на 47,5 тыс. таких вакансий откликнулись 309,6 тыс. человек (рост на 27%).

В период с 21 сентября по 10 октября активность соискателей по просмотрам и откликам на «дистанционные» вакансии в разы превышала усредненный показатель по всем вакансиям в целом. Пикового значения отклики соискателей достигли 3 октября: если в среднем на вакансии откликались два раза, то на должность с удаленным режимом — 7,2 раза. На ту же дату пришелся и пик просмотров: 13,5 раза в среднем против 32,1 раза на «удаленную» вакансию.

Повестки получили в среднем от 0,5 до 1% коллектива крупных предприятий (с численностью от тысячи человек), отмечает Захаров. «После объявления мобилизации самые хваткие работодатели резко увеличили число вакансий в надежде набрать нужных сотрудников», — рассказывает он.

В целом эффект частичной мобилизации для рынка труда проявит себя позже, прогнозируют эксперты. При этом он наложится на негативные тренды, которые уже есть, — это снижение численности работников из-за демографической ямы 1990-х годов и дополнительной смертности во время пандемии, заключает Сафонов.