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Генштаб сообщил о решении призывать не более 30% штата одной компании

Генштаб: Минобороны решило призывать не более 30% сотрудников одной компании
Генштаб в письменной форме уведомил профсоюз авиадиспетчеров о решении призывать не более 30% работников одной компании. Соответствующее письмо пришло в организацию в ответ на просьбу о брони для специалистов
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Минобороны приняло решение призывать из одной компании не более 30% граждан от общего числа трудящихся в организации. Об этом говорится в письме начальника главного организационно-мобилизационного управления — замначальника Генштаба Евгения Бурдинского в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД). Документ есть у РБК.

«В целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики <...> Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся», — говорится в документе.

Президент профсоюза Сергей Ковалев сказал РБК, что письмо Минобороны отправлено по почте 7 октября и было получено профсоюзом сегодня, 18 октября.

После объявления мобилизации профсоюз направил премьеру Михаилу Мишустину и главе Минтранса Виталию Савельеву письма (копии есть у РБК), в которых попросил включить специалистов, занятых в непосредственном обеспечении работы аэронавигационной системы страны, в перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации.

После этого Минтранс направил просьбу о предоставлении брони для ключевых сотрудников гражданской авиации в Минобороны и ожидал официального ответа ведомства.

Ковалев предостерегает от формального подхода при реализации этого ограничения. «Если это, условно, организация по производству пакетов, упаковки — это одно. А если 30% убрать — в авиакомпаниях пилотов либо у нас [в Госкорпорации по ОрВД] диспетчеров, — то значит, половину аэропортов придется закрыть», — заявил он.

По данным ФПАДа, в рамках частичной мобилизации призваны около 20 диспетчеров и около 20 инженерно-технических специалистов Госкорпорации по ОрВД.

РБК направил запрос в Минобороны и пресс-службу Росавиации.

Ранее Ковалев говорил о проведении консультаций в правительстве по поводу мобилизации авиационного персонала. По его словам, федеральные власти рекомендовали обращаться к губернаторам, так те отвечают за мобилизацию в регионах. «Удается решать вопрос [с мобилизацией специалистов] в Якутии, Бурятии, Архангельской области. Но все это делается в ручном режиме», — рассказал Ковалев. В середине сентября глава профсоюза рассказывал о проблеме с мобилизацией диспетчеров в Магадане, где 15 специалистов Госкорпорации по организации воздушного движения были отправлены в армию. «Из Магадана запланированы еще около десяти человек. Надеюсь, что они останутся, а всех отправленных удастся вернуть, иначе [диспетчерский центр] в Магадане может быть закрыт», — отметил он.

Источники РБК рассказывали, что после объявления частичной мобилизации пилотов нескольких российских авиакомпаний не допустили к выполнению международных рейсов сотрудники пограничной службы аэропортов, посоветовав обращаться для выяснения причин такого решения в военкоматы. Пилотов, которые столкнулись с такими сложностями, переставали ставить на международные рейсы, говорили собеседники РБК. 14 октября пилота сняли с рейса авиакомпании Azur Air из Уфы, когда пассажиры уже были на борту самолета, в результате рейс задержали. Портал «Вся Уфа» сообщал, что самолет должен был лететь в Анталью, а пассажирам объявили, что причиной задержки стало то, что пилот проигнорировал повестку о мобилизации.

Собеседники «Коммерсанта» в российских авиакомпаниях и аэропортах рассказывали газете, что работники гражданской авиации массово получают повестки. Авиакомпании и аэропорты направляли в военкоматы письмо с обоснованием, почему тот или иной работник критически важен для беспрерывной работы предприятия, рассказали собеседники издания, подчеркнув, что такое письмо гарантии от мобилизации не дает.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Анастасия Серова
Минобороны авиадиспетчеры авиация частичная мобилизация
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