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Эксперты сообщили о рекордном «кадровом голоде» в промышленности

Оценка достаточности персонала предприятиями снизилась до минимума с 1996 года, показал опрос от Института Гайдара. Но промышленности не грозит дефицит кадров из-за скрытой безработицы, говорят эксперты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Баланс оценок предприятиями достаточности персонала (разница между ответами «более чем достаточно» и «менее чем достаточно») в октябре 2022 года упал до минус 28 процентных пунктов — это минимум за всю историю наблюдения показателя с апреля 1996 года. Такие результаты были получены лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара по результатам нового опроса предприятий. Данные предоставил РБК заведующий лабораторией Сергей Цухло.

Рекордный «кадровый голод» в промышленности был зафиксирован на фоне оттока кадров, вызванного как призывом в рамках частичной мобилизации, так и уклонением от нее, утверждает лаборатория.

Предыдущий антирекорд наблюдался в январе 2022 года (минус 24 п.п.). Тогда дефицит кадров беспокоил предприятия на фоне бурно растущей после ковидного кризиса экономики и оптимистичных планов выпуска, говорилось в январском обзоре.

Недостаток персонала наблюдается на фоне «навеса избыточных производственных мощностей», пишут авторы опроса. Показатель достаточности персонала и производственных мощностей оценивается раз в три месяца.

В ходе частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, Минобороны планировало призвать около 300 тыс. резервистов.

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Прогнозы

Лаборатория конъюнктурных опросов в ежемесячном режиме следит за динамикой индекса промышленного оптимизма ИЭП. Значение сводного индекса в октябре тоже сильно снизилось (с 11,4 п.п. в сентябре до 0,4 п.п.), но все же не ушло в минусовую зону. «В переломном для страны марте 2022 года индекс промышленного оптимизма тоже лишь обнулился, а худшее для текущего года значение (минус 3,8 п.п.) было получено в июле», — говорится в мониторинге. Предыдущий раз в минусе индекс находился в мае 2020 года, когда действовали антиковидные локдауны.

В октябре снижение показали три из четырех показателей, используемых при расчете индекса промышленного оптимизма. Это ожидания продаж, удовлетворенность их объемами и планы предприятий по выпуску. Самое резкое падение продемонстрировала оценка изменения продаж: она упала на 25 пунктов, до минус 29,2 п.п., и стала худшей для всех восьми месяцев с начала спецоперации.

Такая динамика спроса закономерно вызвала снижение удовлетворенности объемами продаж — доля нормальных оценок продаж снизилась в октябре до 55% после 66% в сентябре, отмечается в обзоре.

Никак не сказались события последних недель на четвертом показателе — оценке запасов готовой продукции. «Баланс этого показателя уже четвертый месяц подряд пребывает в интервале от минус 1 до плюс 1, что говорит об уверенном контроле предприятий за своими складскими накоплениями», — пишет Цухло в обзоре.

Глубина проблемы оттока кадров

Предприятиям не грозит реальный дефицит кадров, поскольку в России исторически была проблема скрытой безработицы, считает замдиректора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «В состав скрытой безработицы входит излишняя рабочая сила, которая составляет около 10% трудовых ресурсов. Это люди, которые заняты в производстве, но фактически являются лишними, потому что производство свернуло объемы, убыточно и т.д. Работодатели не стремятся увольнять сотрудников, поэтому в стране такая низкая официальная безработица», — говорит он.

По оценке Миронова, отток кадров из-за частичной мобилизации нивелируется такой излишней занятостью, а рабочие места оптимизированы. «Нехватка персонала активизирует процессы трудосбережения и повышения производительности труда, чего у нас не было раньше из-за дешевой рабочей силы и скрытой безработицы», — убежден эксперт.

Промышленность и производство входят в тройку отраслей (после строительства и транспорта), которые в октябре 2022 года демонстрировали самый высокий спрос на работников, следует из данных рекрутингового портала SuperJob. По оценке президента компании Андрея Захарова, частичная мобилизация коснулась до 1% сотрудников крупных предприятий, писал РБК.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
промышленность дефицит кадров санкции Институт Гайдара
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