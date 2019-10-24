Таможня Белоруссии заявила о «шлифовке деталей» интеграции с Россией

У России и Белоруссии практически нет разногласий в вопросе сближения таможенного регулирования, заявил РБК глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько. Остается только «шлифовать детали»

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У России и Белоруссии общая нормативная база таможенного контроля, поэтому при синхронизации российского и белорусского законодательств в этой сфере остается только «шлифовать детали». Об этом заявил РБК председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько на Международном таможенном форуме в Москве.

«Дай бог, чтобы все министерства и ведомства так проинтегрировались, как сделала таможня. У нас единственных есть общий Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, единый таможенный тариф. Внутри Евразийского союза таможенного контроля нет, границы упразднены», — заявил Сенько. «С точки зрения интеграции и сближения у нас работа проделана наиболее эффективно, остается только детали шлифовать», — отметил он.

По его словам, у других министерств и ведомств, вероятно, больше работы по интеграции. «А в нашей сфере полное взаимопонимание», — сказал руководитель белорусской таможни.

Президент Владимир Путин в рамках процесса интеграции двух экономик поручил проработать возможность синхронизации российского и белорусского законодательств в разных сферах — от налогов и таможенного контроля до энергетической и промышленной политики, связи и банковского надзора, сообщал РБК со ссылкой на источники, близкие в правительству, в начале октября.

На вопрос РБК, планирует ли Белоруссия протекционистские меры для защиты собственного производителя по особо чувствительным для белорусской экономики товарам, Сенько ответил, что «это комплексная работа всех министерств и ведомств». «Все страны принимают какие-то протекционистские меры, поэтому таможня всегда в поиске решений — ставить надежный заслон контрабанде, нарушениям налогового законодательства. Здесь мы точно ответим», — добавил глава белорусской таможни.