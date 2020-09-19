Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

Расходы федерального бюджета на оборону в 2021 году впервые за семь лет опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика». В отношении к ВВП оборонные расходы опустятся до минимума с 2011 года

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК. В следующем году ассигнования на оборону должны составить 3,11 трлн руб. (14,5% общих расходов), национальную экономику — 3,37 трлн руб. (15,7%).

Расходы на оборону в 2021 году сократятся почти на 200 млрд руб. к ожидаемым расходам текущего года (согласно кассовому плану на 1 сентября).

По сравнению с докризисным планом на 2021 год (закон о бюджете) расходы на национальную оборону уменьшатся на 120 млрд руб.

В отношении к ВВП бюджет национальной обороны в следующем году составит 2,7% — минимум с 2011 года.

Расходы на национальную экономику в 2021 году увеличатся на 19% по сравнению с запланированными на тот же год до пандемии. В том числе заложен рост ассигнований на дорожное хозяйство, космические информационные технологии, субсидии производителям сельхозтехники, лизинговым компаниям, авиаперевозчикам, расширение доступа малого бизнеса к льготному финансированию и т.д.

Расходы на поддержку экономики, вероятно, обгонят оборонные уже в текущем году, если учитывать, что технически часть антикризисных расходов на помощь экономике проходит через резервный фонд правительства (формально другой бюджетный раздел — «Общегосударственные вопросы»).