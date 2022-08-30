Правительство запланировало индексацию пенсий прокурорам и следователям

Минфин предложил индексировать пенсии отставным прокурорам и следователям по решению правительства без принятия закона. Повысить эти выплаты планируется с 1 октября 2022 года

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Правительству предложили дать полномочия по индексации пенсий бывшим сотрудникам прокуратуры и следственных органов (включая военную прокуратуру и военные следственные органы) в оперативном порядке, то есть без необходимости принимать соответствующий закон. Поправки в законы «О прокуратуре» и «О Следственном комитете», разработанные Минфином, были рассмотрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности (документы есть у РБК). Законопроект был одобрен правкомиссией и будет внесен в Госдуму после рассмотрения на заседании правительства, сообщили в РБК в пресс-службе кабмина. Генпрокуратура и Следственный комитет согласовали поправки.

Как следует из материалов к законопроекту, в течение 30 дней после его принятия Госдумой во втором чтении правительство подготовит постановление о повышении пенсий отставным следователям и прокурорам с 1 октября 2022 года. Для этого проиндексируют их должностные оклады, доплаты за классный чин и выслугу лет, ежемесячную надбавку к пенсии — компоненты, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.

Размеры предстоящей индексации не уточняются. Законопроект не устанавливает какого-либо принципа индексации этих пенсий — например, по уровню прогнозной инфляции текущего года. Инфляция на конец 2022 года прогнозируется на уровне 12–13%, сообщил 29 августа первый вице-премьер Андрей Белоусов. РБК направил запрос в Минфин.

Зачем правительству полномочия по индексации

Цель поправок — установление механизма, при котором правительство будет ежегодно принимать решения об индексации пенсий прокурорам и следователям. Сейчас для этого нужно принимать отдельные поправки к закону о федеральном бюджете. Минфин предлагает делать это через постановление правительства, которое принимается намного быстрее и проще. Таким образом будут определены правовые средства «оперативной реализации <...> решений об увеличении пенсий указанных лиц, в том числе в условиях преодоления последствий санкционного давления на экономику Российской Федерации со стороны недружественных государств», отметил в заключении на законопроект Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

В январе 2022 года президент Владимир Путин поручил повысить пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6% с 1 января 2022 года. Среди них он называл сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. Всего решение должно было коснуться 2,6 млн человек. В отношении военных пенсионеров это поручение было реализовано через принятие законопроекта, вносящего изменение в федеральный закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходящих военную службу <...>». Однако на следователей и прокуроров действие этого закона не распространяется, объясняется в заключении института законодательства. Поэтому правительству и понадобились другие правовые инструменты для реализации решений президента.

Как пояснила РБК член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенная Минфином норма касается исключительно вышедших на пенсию сотрудников: на оклады, доплаты за классный чин и выслугу лет действующим работникам мера не распространяется.

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Как рассчитываются пенсии следователей и прокуроров Порядок материального и социального обеспечения следователей и прокуроров содержится в ст. 35 закона «О Следственном комитете» и ст. 44 закона «О прокуратуре». Их пенсии исчисляются на основе ежемесячного дохода, который зависит от размера должностного оклада, доплаты за классный чин, доплаты за выслугу лет и ежемесячной надбавки к пенсии, проиндексированных по состоянию на день назначения или перерасчета пенсии. Например, за выслугу более 20 лет полагается 70-процентная надбавка к должностному окладу, а за высший чин — действительного государственного советника юстиции для прокурора или генерала юстиции для следователя — к окладу прибавляется 30%.

Сейчас пенсии следователям и прокурорам индексируются в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Такая индексация происходит нерегулярно (например, в 2021 году такого решения не принималось). Если законопроект будет принят, правительство сможет индексировать пенсии дополнительно и в любое время.

С 1 июня 2022 года пенсии бывшим военнослужащим пересчитали второй раз за год — на 10%, как и гражданским пенсионерам.