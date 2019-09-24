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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Минэнерго раскрыло планы защиты ТЭК после атаки дронов на Saudi Aramco
Министерство рассчитывает предотвратить возможные нападения на энергетические объекты страны, добившись запрета на несанкционированные полеты беспилотников над отраслевыми предприятиями
Анастасия Бондаренко (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Минэнерго планирует в 2020 году начать работу над законопроектом, который запретил бы несанкционированные полеты беспилотников над объектами отрасли. Об этом сообщила заместитель главы министерства Анастасия Бондаренко.

«Мы уже понимаем, что, скорее всего, в планах на 2020 год у нас этот вопрос в качестве законодательного решения будет стоять», — приводит ее словам «РИА Новости».

Она уточнила, что предложение законодательно запретить такие полеты поступило в министерство от российских компаний.

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Новак увидел угрозу энергобезопасности после атак на Saudi Aramco

Глава министерства Александр Новак ранее говорил, что нужно переоценить и усилить безопасность на объектах нефтедобычи. Заявление министра последовало вскоре после атаки дронов на объекты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. «Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации», — сказал тогда Новак.

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Помпео объяснил провал комплексов Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

Атаки с использованием дронов на объекты Saudi Aramco произошли в ночь на 14 сентября. Атакованы, в частности, были объекты в Абкайке и на месторождении в Хурайсе. Добыча нефти в королевстве после нападения упала вдвое. Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Однако Саудовская Аравия и США считают, что за нападениям Стоит Иран. Тегеран свою причастность отрицает.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Минэнерго, Саудовская Аравия, Saudi Aramco
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