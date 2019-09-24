Минэнерго раскрыло планы защиты ТЭК после атаки дронов на Saudi Aramco

Министерство рассчитывает предотвратить возможные нападения на энергетические объекты страны, добившись запрета на несанкционированные полеты беспилотников над отраслевыми предприятиями

Анастасия Бондаренко (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Минэнерго планирует в 2020 году начать работу над законопроектом, который запретил бы несанкционированные полеты беспилотников над объектами отрасли. Об этом сообщила заместитель главы министерства Анастасия Бондаренко.

«Мы уже понимаем, что, скорее всего, в планах на 2020 год у нас этот вопрос в качестве законодательного решения будет стоять», — приводит ее словам «РИА Новости».

Она уточнила, что предложение законодательно запретить такие полеты поступило в министерство от российских компаний.

Глава министерства Александр Новак ранее говорил, что нужно переоценить и усилить безопасность на объектах нефтедобычи. Заявление министра последовало вскоре после атаки дронов на объекты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. «Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации», — сказал тогда Новак.