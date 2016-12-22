Правительство предложило довести МРОТ до 11 280 руб.

Правительство предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2019 года до 11 280 руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании РТК, передает корреспондент РБК. Таким образом, МРОТ будет равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года.

«В пакете со всеми бюджетами направляется проект закона об установлении минимального размера оплаты труда. На 1 января 2019 года МРОТ будет установлен в сумме 11 280 руб. в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого по методологии за второй квартал года, предшествующего финансовому, то есть за второй квартал 2018 года», — заявила Голикова.

Проект федерального бюджета учитывает ежегодное увеличение МРОТ — с 1 января 2020 года на 2,9% и с 1 января 2021 года на 2%. «На эти цели в бюджете запланированы средства в сумме 62,2 млрд руб.», — отметила Голикова.

Довести МРОТ до прожиточного минимума изначально планировалось с 1 января 2019 года, однако власти сделали это досрочно: изменение вступило в силу уже с 1 мая. Теперь МРОТ должен ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года или даже выше (в тех случаях, когда величина прожиточного минимума вдруг опустилась ниже уровня предыдущего года).

Голикова также напомнила об изменениях размеров пособий по безработице. «С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице возрастает с 850 до 1500 руб., что касается максимального размера, то он с 4900 руб. возрастает до 8000 руб.», — заявила вице-премьер. Для граждан предпенсионного возраста пособие по безработице составит 11 280 руб., уточнила она. При этом, как писал РБК, из поправок к пенсионной реформе, внесенных Путиным, следует, что период выплаты пособия по безработице сократится для всех граждан, кроме тех, кому осталось пять лет до пенсии. Сейчас срок выплаты составляет год, а в случае принятия поправок он снизится до трех-шести месяцев.

