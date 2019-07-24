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Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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За полгода расходы на нацпроекты оказались исполнены менее чем на треть
При этом, по данным Счетной палаты, по отдельным нацпроектам исполняемость расходов за январь—июнь 2019 года оказалась вдвое-втрое ниже средней
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По итогам первых шести месяцев 2019 года федеральный бюджет потратил на реализацию национальных проектов 558,8 млрд руб., что составляет менее трети (32,4%) от запланированных на год средств. В сообщении Счетной палаты (СП) отмечается, что это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (42,5%).

В отчете СП по итогам первого квартала отмечалось, что за январь—март 2019 года уровень исполнения расходов на нацпроекты составил лишь 12,8% от годового объема. Таким образом, во втором квартале уровень исполнения расходов вырос, однако по-прежнему остается ниже планового.

При этом по отдельным нацпроектам исполняемость расходов в первом полугодии оказалась вдвое-втрое ниже средней. Так, например, расходы на нацпроекты «Цифровая экономика Российской Федерации», по данным СП, были исполнены только на 8,3% от показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 12,2%, на нацпроект «Экология» — на 11,6%, на проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — на 17,7%.

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Медведев выступил за уголовное наказание за срыв торгов для нацпроектов

«По состоянию на 1 июля 2019 года расходы не осуществлялись по девяти из 76 федеральных проектов», — говорится в сообщении Счетной палаты. В качестве примеров нефинансируемых проектов названы «Логистика международной торговли» и «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также федеральные проекты «Европа — Западный Китай» и «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», являющиеся частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В начале июля глава правительства России Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за умышленный срыв торгов, который приводит к нарушению сроков реализации нацпроектов.

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Матвиенко заявила о непонимании россиянами смысла нацпроектов

Всего существует 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивают в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры. В начале мая 2019 года президент России Владимир Путин указал на наличие «очевидных сбоев» при реализации нацпроектов, отметив, что россияне ожидают конкретных результатов.

19 июня глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что более половины граждан России даже не слышали о том, что власти страны реализуют какие-то национальные проекты, а в чем состоит их смысл, понимают лишь 7% россиян.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Счетная палата, нацпроекты
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