За полгода расходы на нацпроекты оказались исполнены менее чем на треть

За полгода расходы на нацпроекты оказались исполнены менее чем на треть

При этом, по данным Счетной палаты, по отдельным нацпроектам исполняемость расходов за январь—июнь 2019 года оказалась вдвое-втрое ниже средней

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По итогам первых шести месяцев 2019 года федеральный бюджет потратил на реализацию национальных проектов 558,8 млрд руб., что составляет менее трети (32,4%) от запланированных на год средств. В сообщении Счетной палаты (СП) отмечается, что это ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (42,5%).

В отчете СП по итогам первого квартала отмечалось, что за январь—март 2019 года уровень исполнения расходов на нацпроекты составил лишь 12,8% от годового объема. Таким образом, во втором квартале уровень исполнения расходов вырос, однако по-прежнему остается ниже планового.

При этом по отдельным нацпроектам исполняемость расходов в первом полугодии оказалась вдвое-втрое ниже средней. Так, например, расходы на нацпроекты «Цифровая экономика Российской Федерации», по данным СП, были исполнены только на 8,3% от показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 12,2%, на нацпроект «Экология» — на 11,6%, на проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — на 17,7%.

«По состоянию на 1 июля 2019 года расходы не осуществлялись по девяти из 76 федеральных проектов», — говорится в сообщении Счетной палаты. В качестве примеров нефинансируемых проектов названы «Логистика международной торговли» и «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также федеральные проекты «Европа — Западный Китай» и «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», являющиеся частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.