Медведев выступил за уголовное наказание за срыв торгов для нацпроектов

Медведев выступил за уголовное наказание за срыв торгов для нацпроектов

Глава правительства указал на необходимость ужесточить ответственность за манипулирование торгами при реализации нацпроектов

Дмитрий Медведев (слева) на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил за введение уголовной ответственности для лиц, виновных в умышленном срыве торгов, проводимых при реализации национальных проектов, в том числе и путем демпинга. Глава правительства назвал проблемой манипулирование ходом таких торгов и предложил «посмотреть», что можно сделать, чтобы срыв торгов не приводил к нарушению сроков и парализации всей работы.

«Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать или сформулировать новые — и административные, может быть, и уголовные тоже. Потому что от таких действий миллионные, если не миллиардные убытки», — сказал Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр признал, что вину в таких случаях «не очень просто будет доказать», однако считает это возможным. «Это уже вопрос правоохранительных органов и суда», — пояснил Медведев.

Всего существует 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивают в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры. В начале мая 2019 года президент России Владимир Путин указал на наличие «очевидных сбоев» при реализации нацпроектов, отметив, что россияне ожидают конкретных результатов.