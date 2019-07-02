Медведев выступил за уголовное наказание за срыв торгов для нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил за введение уголовной ответственности для лиц, виновных в умышленном срыве торгов, проводимых при реализации национальных проектов, в том числе и путем демпинга. Глава правительства назвал проблемой манипулирование ходом таких торгов и предложил «посмотреть», что можно сделать, чтобы срыв торгов не приводил к нарушению сроков и парализации всей работы.
«Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать или сформулировать новые — и административные, может быть, и уголовные тоже. Потому что от таких действий миллионные, если не миллиардные убытки», — сказал Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр признал, что вину в таких случаях «не очень просто будет доказать», однако считает это возможным. «Это уже вопрос правоохранительных органов и суда», — пояснил Медведев.
Всего существует 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивают в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры. В начале мая 2019 года президент России Владимир Путин указал на наличие «очевидных сбоев» при реализации нацпроектов, отметив, что россияне ожидают конкретных результатов.