В новый санкционный список ЕС попали мать Кадырова, Шаман и Гагарина

Военная операция на Украине

Фото: Christoph Soeder / Dpa / Global Look Press

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, под ограничения попали 69 россиян, сообщает Совет ЕС.

В санкционные списки ЕС в том числе попали:

журналист Арам Габрелянов;

глава Росимущества Вадим Яковенко;

бывший мэр Мариуполя Олег Моргун;

главком ВМФ России Александр Моисеев;

певица Полина Гагарина;

певец Ярослав Дронов (Шаман);

мать главы Чечни Аймани Кадырова.

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