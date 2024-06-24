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Война санкций ,  
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В новый санкционный список ЕС попали мать Кадырова, Шаман и Гагарина

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christoph Soeder / Dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Soeder / Dpa / Global Look Press

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, под ограничения попали 69 россиян, сообщает Совет ЕС.

В санкционные списки ЕС в том числе попали:

  • журналист Арам Габрелянов;
  • глава Росимущества Вадим Яковенко;
  • бывший мэр Мариуполя Олег Моргун;
  • главком ВМФ России Александр Моисеев;
  • певица Полина Гагарина;
  • певец Ярослав Дронов (Шаман);
  • мать главы Чечни Аймани Кадырова.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина санкции ЕС
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