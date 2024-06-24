В новый санкционный список ЕС попали мать Кадырова, Шаман и Гагарина
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, под ограничения попали 69 россиян, сообщает Совет ЕС.
В санкционные списки ЕС в том числе попали:
- журналист Арам Габрелянов;
- глава Росимущества Вадим Яковенко;
- бывший мэр Мариуполя Олег Моргун;
- главком ВМФ России Александр Моисеев;
- певица Полина Гагарина;
- певец Ярослав Дронов (Шаман);
- мать главы Чечни Аймани Кадырова.
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