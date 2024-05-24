Голикова обсудила с профсоюзами введение дифференцированной шкалы НДФЛ

На комиссии, которую провела вице-премьер Татьяна Голикова, поддержали идеи о дифференцированной шкале НДФЛ, налоговом вычете для семей с детьми, имеющих невысокие доходы, отмене «курсовой пошлины» и др.

Татьяна Голикова (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, темой которого были изменения в налоговом законодательстве. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении секретариата Голиковой. В В комиссии представлены правительство, профсоюзы и работодатели.

Зампред правительства подчеркнула, что необходимо выстроить справедливую налоговую систему с учетом интересов граждан и сторон социального партнерства.

На заседании выступил замминистра финансов Алексей Сазанов.



«Стороны обсудили концептуальные подходы к изменениям в налоговом законодательстве и отмечают положительную практику предварительного обсуждения на РТК. Поддерживая в целом необходимость налоговых изменений, стороны приветствуют введение дифференцированной шкалы НДФЛ, сделав ее более плавной», — говорится в сообщении.

Дополнительные доходы следует направить на поддержку семей с детьми и решение социальных вопросов. Для семей с невысокими доходами, где есть двое и более детей, нужно предусмотреть налоговые вычеты.



«Стороны поддерживают отмену «курсовых пошлин» и изменение налогообложения прибыли с учетом стимулирования инвестиций через федеральные налоговые вычеты, а также устранение налоговых «лазеек», — также сказано в сообщении.

В марте президент Владимир Путин заявил, что в России следует проработать введение прогрессивного налогообложения, в том числе снизив «налоговое бремя» для многодетных семей. В мае стартовали публичные слушания в Госдуме по вопросу изменений в налоговой системе: первые прошли 20 мая, вторые — 23-го.

Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, его ведомство выступает за «разумную» прогрессию по налогу на доход физических лиц (НДФЛ), которая не коснется подавляющего большинства россиян. Семьям с невысокими доходами и с двумя и более детьми предложат вычет по НДФЛ. Кроме того, власти планируют расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, в первую очередь в высокотехнологичные проекты (инвестиционный налоговый вычет).

Силуанов отметил, что не планируются менять ставку налога на добавленную стоимость (НДС, 20%) и ставки налогов для самозанятых (4% или 6%).

Министр также допускал обсуждение отмены «курсовой пошлины», если будет увеличен налог на прибыль организаций, то есть с учетом финансовых результатов. Такую пошлину ввели прошлой осенью, ее размер зависит от курса рубля к доллару и максимально составляет 7% (если курс доллара выше 95 руб. за период мониторинга).