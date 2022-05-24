Володин заявил, что Украина не получит все $40 млрд помощи от США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 23 мая, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 23 мая, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:20
Чем занимается Java-разработчик и как новичку стартовать в профессии Экономика образования, 11:20
Восемь типичных ошибок грузоперевозчиков РБК и Cordiant Professional, 11:19
Российские военные уничтожили в Донбассе склад снарядов к гаубицам США Политика, 11:17
Совет директоров ММК передумал выплачивать дивиденды по итогам 2021 года Инвестиции, 11:10
Патрушев заявил, что Россия в спецоперации «не гонится за сроками» Политика, 11:08
«Квалификационная яма»: как решить кадровую проблему в промышленности Дискуссионный клуб, 11:02
Ломбарды увидели рост спроса на свои услуги после начала военной операции Бизнес, 11:00
Клуб Галицкого объявил имя нового главного тренера Спорт, 10:57
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 10:55
Росреестр назвал округа Москвы, где в апреле купили больше всего жилья Недвижимость, 10:55
МТС запустил продажу б/у смартфонов Технологии и медиа, 10:51
На АвтоВАЗе собрали первую упрощенную Lada Granta. Подробности Авто, 10:47
Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене Политика, 10:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Володин заявил, что Украина не получит все $40 млрд помощи от США

Украинцы будут выплачивать все $40 млрд долга за пакет помощи США, тогда как достанется стране только 15% от этой суммы, утверждает Володин. Остальная часть, по его словам, уйдет другим странам и на финансирование армии США
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Из выделенных США $40 млрд Украина получит 15%, но выплачивать всю сумму будет сама, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Из $40 млрд непосредственно Украине остается только 15% от выделяемой суммы», — написал он.

По словам Володина, 35% от суммы пойдет на финансирование Вооруженных сил США, 45,2% «планируется потратить также не на Украину, а на «другие страны», 4,8% направят на помощь беженцам, возобновление работы посольства США в Киеве и другую дипломатическую поддержку.

«Выплачивать долг — причем все $40 млрд — придется украинцам.
А в США уже говорят, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг», — написал Володин.

Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд Украине
Политика
Джо Байден

По словам Володина, поэтому с Украины «забирают последние ресурсы», в частности зерно, а США и ЕС «не собираются реально помогать» стране.

Спикер Госдумы прикрепил к своему посту ссылку на статью Bloomberg, в которой говорится о понижении агентством Moody's Investors Service долгосрочного рейтинга Украины с Caa2 до Caa3. По данным агентства, более затяжные боевые действия увеличивают вероятность реструктуризации долга и убытков для частных кредиторов. Агентство указало, что пока Украина за счет международной финансовой поддержки смогла снизить риски ликвидности, однако с этим связан значительный рост госдолга в среднесрочной перспективе. Это может препятствовать дальнейшему доступу к финансированию для целей обслуживания коммерческого долга, отметило агентство.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Почему обвалились продажи NFT
Статьи
Pro
Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать
Статьи

Сенатор назвал цель предоставления США $40 млрд помощи Украине
Политика

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд 21 мая. Изначально глава государства запрашивал у конгресса $33 млрд, но сумму увеличили, добавив финансирование продовольствия и военной техники.

Из этой суммы, как отмечало Reuters, $9 млрд пойдет на экономическую помощь Украине, $6 млрд — на помощь в обеспечении безопасности, в том числе тренировки и оружие, $8,7 млрд — на пополнение запасов переданной Украине военной техники, $3,9 млрд — на операции Европейского командования ВС США, $5 млрд — на мировую продовольственную безопасность и $900 млн на помощь украинским беженцам. Документ санкционирует выделение $11 млрд на президентские полномочия, посредством которых тот может одобрить немедленную передачу товаров и услуг без одобрения конгресса «в ответ на непредвиденную ситуацию».

Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заявил, что этот пакет помощи должен способствовать «открытию порта Одессы».
 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
финансовая помощь Украина США Вячеслав Володин
Материалы по теме
Сенатор назвал цель предоставления США $40 млрд помощи Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter