Володин заявил, что Украина не получит все $40 млрд помощи от США

Украинцы будут выплачивать все $40 млрд долга за пакет помощи США, тогда как достанется стране только 15% от этой суммы, утверждает Володин. Остальная часть, по его словам, уйдет другим странам и на финансирование армии США

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Из выделенных США $40 млрд Украина получит 15%, но выплачивать всю сумму будет сама, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Из $40 млрд непосредственно Украине остается только 15% от выделяемой суммы», — написал он.

По словам Володина, 35% от суммы пойдет на финансирование Вооруженных сил США, 45,2% «планируется потратить также не на Украину, а на «другие страны», 4,8% направят на помощь беженцам, возобновление работы посольства США в Киеве и другую дипломатическую поддержку.

«Выплачивать долг — причем все $40 млрд — придется украинцам.

А в США уже говорят, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг», — написал Володин.

По словам Володина, поэтому с Украины «забирают последние ресурсы», в частности зерно, а США и ЕС «не собираются реально помогать» стране.

Спикер Госдумы прикрепил к своему посту ссылку на статью Bloomberg, в которой говорится о понижении агентством Moody's Investors Service долгосрочного рейтинга Украины с Caa2 до Caa3. По данным агентства, более затяжные боевые действия увеличивают вероятность реструктуризации долга и убытков для частных кредиторов. Агентство указало, что пока Украина за счет международной финансовой поддержки смогла снизить риски ликвидности, однако с этим связан значительный рост госдолга в среднесрочной перспективе. Это может препятствовать дальнейшему доступу к финансированию для целей обслуживания коммерческого долга, отметило агентство.

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Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд 21 мая. Изначально глава государства запрашивал у конгресса $33 млрд, но сумму увеличили, добавив финансирование продовольствия и военной техники.

Из этой суммы, как отмечало Reuters, $9 млрд пойдет на экономическую помощь Украине, $6 млрд — на помощь в обеспечении безопасности, в том числе тренировки и оружие, $8,7 млрд — на пополнение запасов переданной Украине военной техники, $3,9 млрд — на операции Европейского командования ВС США, $5 млрд — на мировую продовольственную безопасность и $900 млн на помощь украинским беженцам. Документ санкционирует выделение $11 млрд на президентские полномочия, посредством которых тот может одобрить немедленную передачу товаров и услуг без одобрения конгресса «в ответ на непредвиденную ситуацию».

Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заявил, что этот пакет помощи должен способствовать «открытию порта Одессы».

