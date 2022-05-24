Reuters узнал о планах США отменить нормативы ради снижения цен на бензин

Власти могут отменить требование не использовать дешевые компоненты при производстве бензина летнего типа, что уже делали ранее. Это правило ввели для того, чтобы снизить образование смога

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Белый дом изучает возможность отмены некоторых экологических стандартов для нефтеперерабатывающей промышленности, чтобы снизить стоимость бензина на внутреннем рынке, передает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников, власти могут временно отменить требование не использовать дешевые компоненты при производстве бензина для полетов. В частности, речь идет о бутане.

Это ограничение установили, чтобы снизить образование смога, уточняет агентство. По его данным, американская администрация уже приостанавливала действие такого правила в некоторых регионах, чтобы ликвидировать перебои с поставками топлива. Окончательное решение по этому поводу пока не принято.

По данным Американской автомобильной ассоциации, которая отслеживает цены на моторное топливо, средняя стоимость галлона (3,785 л) бензина 23 мая в США достигла рекордных $4,596.

Цены на бензин в США начали расти прошлой осенью. В конце ноября глава государства Джо Байден говорил, что это может происходить из-за незаконных действий нефтяных компаний. В качестве аргумента он приводил тот факт, что оптовые цены на бензин падали на 10% в течение нескольких недель, но розничная стоимость топлива на заправках оставалась на прежнем уровне.

Тогда же президент США заявил, что американцы платили бы за галлон на ¢25 меньше, если бы разрыв между оптовыми и розничными ценами держался на уровне средних значений прошлых лет. Он обвинил компании в попытках заработать на розничных ценах и пообещал задействовать стратегические резервы нефти (примерно 50 млн баррелей).

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В начале марта агентства Bloomberg и Reuters сообщили, что американские власти планируют ввести эмбарго на импорт российской нефти в Соединенные Штаты. Тогда стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $130,34 за баррель, а фьючерсов на нефть сорта WTI — до $126. 9 апреля Байден подписал закон об эмбарго.

Президент США связал рекордный рост цен на бензин с действиями российского коллеги Владимира Путина. В посольстве России в Соединенных Штатах до этого говорили, что американские власти хотят заработать политические очки за счет русофобии и оправдать собственные внутриполитические провалы. Настоящей причиной кризиса дипломаты назвали рекордную для США инфляцию, которая уже в марте достигла 8,5%. В апреле Бюро статистики труда США сообщило, что она сократилась до 8,3%, но базовая инфляция (прирост цен на товары и услуги, за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6,2%.