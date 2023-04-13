«Известия»: россияне за год пытались незаконно вывезти за рубеж более ₽1 млрд

Россияне за год пытались незаконно вывезти за рубеж более ₽1 млрд

Фото: Константин Андреев / ТАСС

За время действия валютных ограничений, введенных в марте 2022 года, количество нарушений при вывозе наличных за границу увеличилось на 70%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику ФТС.

Всего россияне за это время попытались незаконно вывезти из страны эквивалент более 1 млрд руб.

Наиболее часто встречающиеся нарушения — это превышение максимальной недекларируемой суммы в наличных при пересечении границы — $10 тыс.

Наиболее часто пытались провезти больше положенного россияне, направлявшиеся в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль.

Рост случаев нелегального вывоза эксперты объяснили трудностями с переводами денег за рубеж.

В марте 2022 года Центробанк ввел специальный порядок операций с наличной валютой после того, как западные страны ввели санкции на ввоз наличных долларов и евро в Россию. Он предусматривает снятие до $10 тыс. в наличной валюте, а сумму свыше этого значения — только в рублях. Несколько раз порядок менялся — например, с апреля банки получили право вновь продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила к ним в кассы с 9 апреля.

В сентябре 2022 года ЦБ разрешил банкам выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка.

В марте 2023 года Банк России продлил ограничения на снятие со счетов иностранной валюты наличными еще на полгода, до 9 сентября 2023 года. Если валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, то его владелец может снять с него $10 тыс. или эквивалент в евро при условии, что он еще не использовал эту возможность.



Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.