США усомнились в возможности России и Китая создать альтернативу доллару

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
«Коммерсантъ» узнал о возможном переименовании Jacobs в России Бизнес, 06:32
Рогов сообщил о подготовке ВСУ прорыва у Орехова в Запорожской области Политика, 06:20
США нанесли авиаудары по объектам Ирана в Сирии Политика, 06:06
Хуснуллин сообщил о планах построить трассу в обход Каспийского моря Общество, 05:39
Губернатор объяснил «громкие звуки» в центре Севастополя Политика, 05:34
США усомнились в возможности России и Китая создать альтернативу доллару Экономика, 05:24
Киев объяснил проблему организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина Политика, 04:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Кандидат в президенты Турции пообещал выйти из НАТО в случае победы Политика, 04:47
Парламент Швеции одобрил поставку Украине военной техники на $604 млн Политика, 04:34
В США заявили, что Киев может попробовать вернуть территории «иным путем» Политика, 04:22
Telegraph узнала об отказе пилотов Израиля везти премьера в Британию Политика, 03:39
МИД назвал условие денонсации Россией оставшихся конвенций Совета Европы Политика, 03:32
Глава Citi рассказала, как мобильные приложения ускорили крахи банков Финансы, 03:00
Bloomberg узнал о проверке США Credit Suisse о возможной помощи россиянам Финансы, 02:38
Война санкций ,  
0 

США усомнились в возможности России и Китая создать альтернативу доллару

Глава Минфина США Йеллен: России и Китаю будет сложно создать альтернативу доллару
Москва и Пекин столкнутся с большими проблемами при создании альтернативы доллару, считает Йеллен. Она также рассказала, что санкции против Ирана и КНДР привели к кризису в их экономиках, но значительно на политику не повлияли
Доллар/Рубль USD/RUB ₽76,000 -1,37% Купить
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Россия и Китай мотивированы разработать альтернативную доллару валюту, но им будет «чрезвычайно сложно» это сделать, заявил глава американского Минфина Джанет Йеллен во время выступления на слушаниях в подкомитете по ассигнованиям палаты представителей США, пишет Reutes.

«Я, безусловно, хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой, и есть причина, по которой Россия и Китай стремятся разработать другую систему, избегающую использования доллара», — сказала министр.

Йеллен также отметила, что санкции против Ирана вызвали в этой республике экономический кризис, а проблемы в иранской экономике велики, то же можно сказать и о ситуации в КНДР. При этом, признала она, политику этих государств санкции «изменили гораздо меньше, чем нам бы в идеале хотелось».

Власти России периодически заявляют о снижении значимости доллара для экономики страны, этот процесс ускорился после введения международных санкций в прошлом году. В прошлом сентябре президент России Владимир Путин назвал процесс «дедолларизации» неизбежным.

Аналитики Reuters отмечали, что международные санкции против России вкупе с тем, что часть мира к ним не присоединилась привели к ослабеванию позиций доллара. Они пояснили, что Россия переходит с другими странами на расчет в национальных валютах.

По мнению экономиста Нуриэля Рубини, у юаня на пути к мировой резервной валюты немало сложностей, напомнив о позиции скептиков: «вы не можете заменить что—то ничем». «Как выразился бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: «Европа — это музей, Япония — дом престарелых, а Китай — тюрьма», — напомнил он. Рубини заявил, что китайский юань не может стать реальной резервной валютой, если Пекин не станет поэтапно отменять контроль за движением капитала, а обменный курс не приобретет большую гибкость.

 

Читайте на РБК Pro
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
Зарплата от ₽150 тыс.: какие специалисты срочно потребовались компаниям
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минфин США США Джанет Йеллен Доллар дедолларизация Китай
Материалы по теме
Как Индонезия опередила всех в скепсисе к гегемонии доллара. Инфографика
Экономика
Bloomberg объяснил рост числа обращений в Минфин США о нарушении санкций
Политика
Глава ВТБ рассказал о покупке банком долларов по 100 руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter