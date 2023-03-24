США усомнились в возможности России и Китая создать альтернативу доллару

Москва и Пекин столкнутся с большими проблемами при создании альтернативы доллару, считает Йеллен. Она также рассказала, что санкции против Ирана и КНДР привели к кризису в их экономиках, но значительно на политику не повлияли

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Россия и Китай мотивированы разработать альтернативную доллару валюту, но им будет «чрезвычайно сложно» это сделать, заявил глава американского Минфина Джанет Йеллен во время выступления на слушаниях в подкомитете по ассигнованиям палаты представителей США, пишет Reutes.

«Я, безусловно, хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой, и есть причина, по которой Россия и Китай стремятся разработать другую систему, избегающую использования доллара», — сказала министр.

Йеллен также отметила, что санкции против Ирана вызвали в этой республике экономический кризис, а проблемы в иранской экономике велики, то же можно сказать и о ситуации в КНДР. При этом, признала она, политику этих государств санкции «изменили гораздо меньше, чем нам бы в идеале хотелось».

Власти России периодически заявляют о снижении значимости доллара для экономики страны, этот процесс ускорился после введения международных санкций в прошлом году. В прошлом сентябре президент России Владимир Путин назвал процесс «дедолларизации» неизбежным.

Аналитики Reuters отмечали, что международные санкции против России вкупе с тем, что часть мира к ним не присоединилась привели к ослабеванию позиций доллара. Они пояснили, что Россия переходит с другими странами на расчет в национальных валютах.

По мнению экономиста Нуриэля Рубини, у юаня на пути к мировой резервной валюты немало сложностей, напомнив о позиции скептиков: «вы не можете заменить что—то ничем». «Как выразился бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс: «Европа — это музей, Япония — дом престарелых, а Китай — тюрьма», — напомнил он. Рубини заявил, что китайский юань не может стать реальной резервной валютой, если Пекин не станет поэтапно отменять контроль за движением капитала, а обменный курс не приобретет большую гибкость.



