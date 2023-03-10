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Каждый второй житель мира посчитал, что доллар утратит лидерство

Опрос Gallup: Каждый второй житель мира считает, что доллар утратит лидерство
Почти каждый второй житель 64 стран считает, что через 25 лет доллар лишится мирового господства, показал глобальный опрос. В России так думает 49% опрошенных, а в США — 51%. Менее всего верят в потерю позиций долларом в Индии
Доллар/Рубль USD/RUB ₽75,845 -0,23% Купить
Фото: Jessica Hromas / Getty Images
Фото: Jessica Hromas / Getty Images

Почти половина населения планеты (47%) ожидает, что в ближайшие 25 лет доллар перестанет быть ведущей валютой мира. В том, что этого не произойдет, уверена треть жителей мира, оставшиеся затруднились в прогнозе. Глобальный опрос среди граждан 64 стран провели исследовательские компании, входящие в международную ассоциацию Gallup International (его результаты есть у РБК), в России этим занимался холдинг «Ромир».

Опрос прошел в крупнейших странах мира, включая Индию, США, Индонезию, Пакистан, но в нем не принимал участие Китай. Опрос о роли доллара в 25-летней перспективе исследователи проводили впервые, поэтому отследить динамику изменения настроений невозможно.

Всего исследователи опросили 60,7 тыс. человек в разных странах по телефону, через интернет и лично в августе—октябре 2022 года. Им задавали вопрос: считаете ли вы, что в течение ближайших 25 лет доллар США перестанет быть ведущей мировой валютой? По данным Международного валютного фонда, доля доллара в глобальных валютных резервах (выступает в качестве одного из показателей господства американской валюты в мировых финансах) в третьем квартале прошлого года составила 59,8%.

В России прекращения гегемонии доллара ждут 49% опрошенных и лишь 20% думают наоборот, оставшиеся «затруднилась ответить». В российскую выборку вошли более 1,5 тыс. человек из городов с населением свыше 100 тыс. человек.

Кроме мнения о будущей роли доллара респондентов по всему миру просили оценить, кого они бы они хотели видеть экономическим партнером своей страны. Треть опрошенных называли Евросоюз. Для россиян самым желанным партнером оказался Китай — такой вариант выбрали 54%.

Какие страны верят и не верят в доллар

Больше всего тех, кто считает, что в будущем доллар может утратить мировое первенство, живут в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В лидерах — Индонезия, Йемен, Сирия, Афганистан: здесь около 60% населения не верят в сохранение гегемонии доллара.

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В самих США доля тех, кто ожидает свержения доллара, оказалась больше среднего показателя по миру — 51%. Примерно столько же так считает в Канаде (54%) и Мексике (50%).

Часть крупнейших экономик мира продолжает верить в доллар. Наибольшая доля тех, кто не согласен с утратой лидерства доллара, зафиксирована в Индии, Южной Корее, Японии и Германии. Здесь отрицательно на вопрос социологов ответили от 41 до 63% респондентов, при том что относительно небольшой была доля согласных или неопределившихся.

Каждый второй житель мира посчитал, что доллар утратит лидерство

Есть страны, где опрошенные поделились на два примерно одинаковых лагеря — долларовых «оптимистов» и «пессимистов». В их числе Ирак, где мнения опрошенных разделились в пропорции 47% на 50%, а затруднившихся ответить было всего 3%.

В России больше всего ждут заката эры доллара опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет. Меньше остальных такого мнения придерживается молодежь в возрасте 25–34 лет. В географическом разрезе отрицательный прогноз для доллара делают большинство жителей Сибирского и Дальневосточного федерального округа, показало исследование.

В каких странах Россию видят в качестве партнера

«Ромир» также спросил россиян о странах — желаемых экономических партнерах. В данном случае у исследователей есть ретроспективные данные о том, как за шесть лет поменялось мнение россиян по этому поводу. В августе 2022 года, то есть спустя полгода после введения жестких западных санкций, предпочтительным партнером России 54% опрошенных назвали Китай. В ноябре 2016 года в аналогичном опросе Китай выбрали 46% респондентов. За это время в два раза сократилась доля тех, кто хотел бы партнерства с США: с 10 до 5%. Доля тех, кто видит ЕС в качестве партнера, почти не изменилась: в 2022 году так ответили 10%, в 2016 году — 10,5%. Почти треть участников последнего опроса не смогли определиться с выбором: пять лет назад «затруднились ответить» лишь 17%.

Исследователи в других странах также опросили респондентов о предпочтительных экономических партнерах. Среди вариантов ответа, помимо США, Китая, ЕС и других стран, была Россия. В целом по миру в августе 2022 года партнерства с Россией хотели бы 11% населения планеты. Чаще других такой вариант выбирали жители Сербии и Молдавии (38 и 35% соответственно), а также Сирии, Казахстана, Армении, Эфиопии. Среди американцев за партнерство с Россией выступают 6% опрошенных.

Самым желанным партнером участники глобального опроса назвали Евросоюз — этот вариант выбрали 30% жителей планеты. За США выступили 25%, за Китай — 20%.

Почему возникает вопрос об изменении роли доллара

Восприятие роли доллара жителями планеты коррелирует с фактическими тенденциями мироустройства, комментирует доктор социологических наук, президент «Ромира» Андрей Милехин. По его словам, с точки зрения широкой общественности, прогнозы о смене ведущей мировой валюты отражают чувствительность людей к деглобализации. «В условиях ускоряющейся сегментации мира как в географическом, так и в социально-экономическом аспектах, пересматривается ответственность государств и регионов за собственное экономическое развитие. Эта тенденция находит свое отражение и в пересмотре экономических партнерств», — отмечает он.

В мировом экономическом сообществе разговоры о деглобализации и формировании в мире нескольких блоков идут уже давно, напоминает замдиректора центра развития ВШЭ Валерий Миронов. «Более десяти лет назад говорили о фрагментации финансового рынка, а сегодня — уже о деглобализации в реальном производстве. Это ведет к перспективам использования в разных блоках разных валют. Санкционное давление только подрывает доверие к доллару», — полагает он.

О том, что на фоне геополитических потрясений мир ждет фрагментация экономики, а деглобализация будет мешать решению общих проблем (например, климатических), ранее предупреждал МВФ.

По мнению Миронова, спусковым крючком для потери долларом позиций главной мировой валюты может стать крупное событие в рамках долларовой системы, например дефолт. «С другой стороны, конкуренцию доллару может составить только хорошо конвертируемая валюта. Если такой валютой станет юань (на сегодня слишком зарегулированный), то доллар может потерять свою монополию», — прогнозирует он.

Даже при отсутствии геополитических и экономических потрясений в перспективе вероятно ослабление роли доллара как мировой резервной валюты, написал в январском докладе и швейцарский банк Credit Suisse «Будущее мировой монетарной системы». По мнению его аналитиков, этому будут способствовать распространение плавающих курсов валют, желание центральных банков снизить санкционные риски, а также доступность валютных своп-линий между центробанками. В то же время появление новой мировой валюты-гегемона маловероятно, так как требует огромного доверия от каждой из стран, считают в Credit Suisse.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
дедолларизация «Ромир» Доллар Опрос Gallup
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