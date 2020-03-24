Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Провести переговоры предложил штат Техас — крупнейший в США производитель сланцевой нефти, по добытчикам которой нанес сильный удар обвал цен. Техасские «сланцевики» также пошли на диалог с ОПЕК

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Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Politico.

По словам Ситтона, он по телефону связался с Мохаммедом Баркиндо, генеральным секретарем ОПЕК и обсудил с ним влияние обвала нефтяных цен на мировую экономику. Ситтон передал слова Баркиндо о том, что ОПЕК не сможет предпринять никаких действий по стабилизации ситуации до следующего саммита организации в июне. В этом саммите должны принять участие и техасские нефтяники.

«Я, возможно, свяжусь с министром нефти Саудовской Аравии и российским министром нефти (министром энергетики Александром Новаком. — РБК)», — также сообщил Ситтон. На территории Техаса находится Пермский бассейн, который является центром добычи сланцевой нефти в США.

РБК направил запрос в пресс-службу саудовской госкомпании Saudi Aramco и пресс-службу российского Минэнерго.