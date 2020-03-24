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Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Провести переговоры предложил штат Техас — крупнейший в США производитель сланцевой нефти, по добытчикам которой нанес сильный удар обвал цен. Техасские «сланцевики» также пошли на диалог с ОПЕК
Фото: Bronte Wittpenn / Bloomberg

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Politico.

По словам Ситтона, он по телефону связался с Мохаммедом Баркиндо, генеральным секретарем ОПЕК и обсудил с ним влияние обвала нефтяных цен на мировую экономику. Ситтон передал слова Баркиндо о том, что ОПЕК не сможет предпринять никаких действий по стабилизации ситуации до следующего саммита организации в июне. В этом саммите должны принять участие и техасские нефтяники.

«Я, возможно, свяжусь с министром нефти Саудовской Аравии и российским министром нефти (министром энергетики Александром Новаком. — РБК)», — также сообщил Ситтон. На территории Техаса находится Пермский бассейн, который является центром добычи сланцевой нефти в США.

РБК направил запрос в пресс-службу саудовской госкомпании Saudi Aramco и пресс-службу российского Минэнерго.

Пейзаж после сделки: как Россия, США и саудиты ищут новый нефтяной баланс
Мнение

Сделка ОПЕК+ подразумевала ограничение объемов добываемой в мире нефти, что позволяло удерживать нефтяные котировки. После того как 6 марта страны, входящие в соглашение, в том числе Россия и Саудовская Аравия, не договорились о его продлении, цены на нефть резко упали. В «Роснефти» заявили, что обвал нефтяных котировок позволит вытеснить с рынка дорогую по себестоимости сланцевую нефть, для которой ОПЕК+ лишь «расчищал место».

К середине марта цена нефти марки Brent колеблется на уровне примерно $25–30 за баррель. После отказа членов ОПЕК+ от искусственного ограничения объемов добываемой нефти о возможности создания искусственного дефицита задумались уже американские нефтяники, не входившие в соглашение. По данным WSJ, руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением снизить объем добычи. К таким мерам техасские нефтяники не прибегали с 1970-х годов.

Позже Reuters сообщил, что регулятор обратился к администрации президента США Дональда Трампа с идеей ограничить добычу в Техасе. Об этом агентству также заявил Райан Ситтон, который уточнил, что добыча может быть сокращена на 10%. Однако председатель техасской комиссии Вэйн Кристиан выразил сомнения в целесообразности таких действий.

Теги: нефть, Техас, Саудовская Аравия, Александр Новак
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