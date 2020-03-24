Пейзаж после сделки: как Россия, США и саудиты ищут новый нефтяной баланс

Пока новое соглашение Москвы и Эр-Рияда выглядит более вероятным, чем сделка с участием все трех ключевых игроков мирового нефтяного рынка

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Март 2020 года станет, видимо, худшим месяцем для нефтяной отрасли за всю ее историю. Общемировой бенчмарк Brent пробил психологический предел $25 за баррель, а американский WTI доходил до $20–21. Все очевиднее, что впереди длительный период низких цен. Коронавирус является главным виновником — МВФ прогнозирует глобальную рецессию впервые с 2009 года. Смогут ли Россия и Саудовская Аравия договориться и смягчить ценовой шок?

Новости из Техаса

В немалой степени ситуация зависит от состояния сланцевой добычи в США, нанести удар по которой, похоже, и хотела Россия, выходя из сделки ОПЕК+. Дела у сланцевых компаний довольно плохи. Эпидемия коронавируса вытесняет проблемы американских нефтяников из повестки конгресса и общенациональных СМИ. Более того, вдобавок к снижению мировых цен карантин неминуемо повлечет за собой ощутимое падение спроса на нефтепродукты и нефть и внутри США — уровень промышленной активности упадет, и нефтеперерабатывающим заводам придется функционировать с пониженной загрузкой.

На этом фоне Техасская железнодорожная комиссия (ТЖК), старейший регулятор в США, в чье ведение входит надзор за нефтяным сектором ключевого для сланцевой отрасли штата, впервые с 1973 года стала обсуждать возможность нормирования американской нефтедобычи. Высокопоставленные лица ТЖК предположили, что Вашингтон мог бы договориться с Россией и Саудовской Аравией о совместном урезании добычи примерно на 10%.

Озабоченность американских властей понятна: усредненные показатели безубыточности добычи в двух основных районах сланцевого бума в США, Пермском бассейне и бассейне Игл Форд, находятся на уровне $48 и $51 за баррель соответственно. Сейчас число работающих нефтяных буровых установок упало до 664, самого низкого с марта 2017 года уровня. Практически все урезают капитальные издержки (по оценкам Goldman Sachs, в этом году уровень сокращений будет около 30%), увольнять сотрудников начали даже самые крупные нефтесервисные компании вроде Halliburton.