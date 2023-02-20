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«Коммерсантъ» узнал о планах «принудить» госкомпании к импортозамещению

«Коммерсантъ»: правительство поручило Минфину «принудить» госкомпании к импортозамещению
«Коммерсантъ» узнал, что правительство уже занимается разработкой поправок к закону о госзакупках и закупках госкомпаний, которые могут позволить обходить правила ВТО и закупать продукцию преимущественно отечественных поставщиков
Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минфину, Минэкономики и Минпромторгу до 15 мая принять единое решение по вопросу «принуждения» госзаказчиков и госкомпаний к закупкам отечественной продукции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По данным газеты, в докладе Владимиру Путину первый вице-премьер сообщает, что правительство уже занимается разработкой поправок к закону о госзакупках (44-ФЗ), но просит снять с контроля поручение о закупках госкомпаний (223-ФЗ) — запреты и ограничения на законодательном уровне невозможны из-за обязательств России перед ВТО.

Так, в письмах в правительство от 2 и 7 февраля Минпромторг и Минэкономики настаивают на внесении поправок в 223-ФЗ. В Минпромторге пояснили «Коммерсанту», что существующие инструменты поддержки отечественной продукции по 223-ФЗ требуют усовершенствования и единообразного применения на практике. Для этого предлагается ввести механизмы достижения госкомпаниями квот по закупке отечественной продукции и ее верификации по реестрам российской и радиоэлектронной продукции.

В Минэкономики газете уточнили, что для обхода правил ВТО можно использовать уточнение, что преференции отечественным товарам и услугам предоставляются только для удовлетворения госнужд и выполнения госцелей, а не для коммерческой перепродажи.

Одновременно с этим Минфин работает над оптимизацией механизмов импортозамещения по 44-ФЗ, указывает «Коммерсантъ». Из доклада Белоусова следует, что вместо правила «третий лишний» (отказ от иностранного товара при наличии двух российских предложений) заработает правило «второй лишний» (отказ от импорта при наличии хотя бы одной альтернативы из России) — перечень товаров для этого правила будет единым. В отдельный перечень правительство внесет позиции, по которым закупка импорта запрещена, а также автоматизирует процесс подтверждения российского происхождения продукции.

После начала российской спецоперации на Украине многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели против Москвы санкции, а западные компании начали покидать российский рынок или приостанавливать производство. В ответ на уход компаний и резкое сокращение ассортимента правительство России разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства и отменило ответственность за так называемый параллельный импорт. По оценке Федеральной таможенной службы, к декабрю объем ввезенных в страну товаров в рамках этого механизма превысил $20 млрд.

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Помимо этого, Минэкономики разработало таксономию проектов по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики, которые смогут получать кредиты на особых условиях. Список широк — от самолетов и роботов до портов и железных дорог. Всего стимулирующие меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме 5–10 трлн руб., в том числе 1–2 трлн руб. в первый год после запуска механизма, утверждали авторы проекта.

Эксперты ЦБ, описывая возможные сценарии структурной трансформации российской экономики на фоне санкций, прошлой весной отмечали, что на определенном этапе может произойти «обратная индустриализация» — на основе менее передовых технологий. Производство техники и технологий увеличится, но на более низком технологическом уровне. Занятость в импортозамещающих отраслях будет повышаться, а производство — расти темпами, опережающими другие отрасли. В то же время важным последствием станет снижение экологичности производства, указывали в ЦБ.
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
импортзамещение госкомпании Госзакупки Андрей Белоусов
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