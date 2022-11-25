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Рекордный ввод жилья: как льготная ипотека влияет на объемы строительства

Жилье и городская среда
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Более 335 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию по национальному проекту «Жилье и городская среда», который реализуется в России с 2019 года. По итогам 2021 года было построено 92,6 млн кв. м жилой недвижимости. Это на 13% выше, чем в 2020 году, и новый максимум за всю историю страны, включая даже советское время. Абсолютный рекорд жилого строительства в СССР был достигнут в 1987 году, составив «посредственные» по нынешним меркам 73 млн кв. м.

Позитивная динамика по строительству жилых помещений наблюдается и по ходу текущего года. «По данным Росстата, за первые девять месяцев 2022 года введено 79,1 млн новых кв. м жилья. Прирост жилищного строительства по сравнению с прошлым годом отмечается в 74 регионах», — сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, есть все шансы, что в 2022-м абсолютный рекорд будет вновь побит. К моменту завершения нацпроекта в 2030 году планируется вводить в эксплуатацию минимум по 120 млн кв. м жилья ежегодно.

Ввод жилья в регионах

Лидером по объему ввода жилья в абсолютном выражении за три квартала текущего года является Московская область, где было построено 11,6 млн кв. м — седьмая часть всего объема новых «квадратов». В первую пятерку также входят Краснодарский край (5,7 млн кв. м), Москва (4,8 млн кв. м), Ленинградская область (3,2 млн кв. м) и Республика Татарстан (2,7 млн кв. м).

Если же учитывать не фактический объем вводимого жилья, а динамику по сравнению с прошлым годом, то первая пятерка выглядит иначе. Наиболее существенный рост жилого строительства показали Мурманская и Магаданская области, далее расположились Ненецкий автономный округ, Амурская область и Чечня.

Стоит отметить, что в Амурской области годовой план выполнен уже на 127%. За январь–сентябрь 2022 года в регионе введено 262,1 тыс. кв. м жилья, тогда как всего в текущем году планировалось сдать 206 тыс. Из общего количества введенной в регионе недвижимости более половины (142,8 тыс. кв. м. — РБК) составляют объекты индивидуального жилищного строительства, а 119,3 тыс. «квадратов» приходится на многоквартирные дома, при этом еще 131 дом сейчас находится на стадии строительства.

Многие регионы сейчас находятся на стадии завершения годового плана. Так, в Бурятии с начала года построили более 257 тыс. кв. м недвижимости. Годовой план по вводу жилья в республике (280,7 тыс. кв. м. — РБК) практически достигнут.

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Республика Крым в 2022 году должна обеспечить ввод в эксплуатацию 800 тыс. кв. м жилья. Оперативный ввод в действие жилых домов на текущий момент составил более 725 тыс. кв. м, из которых 580 тыс. кв. м—индивидуальное жилищное строительство, еще 145 тыс. кв. м. — многоквартирные жилые дома.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» дополнительную поддержку из федерального бюджета получают регионы. На эти средства, параллельно с возведением новых жилых микрорайонов, строится социальная и инженерная инфраструктура, соответственно жилые площади вводятся в эксплуатацию более оперативно. А поскольку эти работы застройщик не берет на себя, не тратит дополнительные деньги, стоимость «квадратов» для конечного потребителя удерживается на доступном уровне.

Так, по программе «Стимул» возводятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации. Федеральная поддержка решает общую задачу комфортного проживания для новоселов по всей стране, ускоряет ввод в строй новых жилых комплексов и удешевляет полный цикл строительства, делая доступнее конечную стоимость жилья.

Так, за неполный 2022 год за счет средств программы «Стимул» из федерального бюджета профинансировано строительство 244 объектов инфраструктуры в 54 регионах России, среди них — 124 автомобильные дороги, 17 школ, пять детских садов, пять медицинских учреждений и 93 объектов инженерной инфраструктуры. Также осуществляется технологическое присоединение по 89 объектам инженерной инфраструктуры.

«Возведение необходимой социальной инфраструктуры одновременно со строительством жилья позволяет ускорить и оптимизировать процесс стройки, удешевить стоимость квадратного метра для конечного потребителя, а также обеспечить жителей целых районов всей необходимой комфортной инфраструктурой. Всего программа «Стимул» позволит дополнительно ввести в эксплуатацию почти 9 млн кв. м жилья в 2022 году», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ипотека стала доступнее

В Ставропольском крае утвержденный показатель по вводу недвижимости по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» выполнен на 101%: за девять месяцев текущего года в этом регионе введено в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилья. Этот регион — лишь один из примеров того, как повышенный спрос (за счет льготной ипотеки) рождает в свою очередь предложение новых «квадратов».

Так, по словам и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко, положительная динамика по ипотечному кредитованию сохраняется в 2022 году, в том числе и на первичном рынке. «Это позитивно отразилось на строительстве жилья в целом, — добавил глава ведомства. — Такие показатели подтверждают эффективность принятых на федеральном и региональном уровнях мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

В общей сложности по программе льготной ипотеки национального проекта «Жилье и городская среда» к середине ноября выдано более 900 тыс. кредитов. Более половины из них приходится на последние два года, сама программа «Льготная ипотека» существует 2 года 8 месяцев. Доля кредитов по «Льготной ипотеке» в общей выдаче ипотеки на новостройки за январь–сентябрь 2022 года составила 62%.

Программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках была запущена весной 2020 года по поручению президента России в целях поддержки строительной отрасли и повышения доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Минимальный размер первоначального взноса — 15%. Банкам компенсируются недополученные процентные доходы в размере разницы между ключевой ставкой и ставкой по кредиту для заемщика в течение всего срока жизни кредита.

Текущие условия, вступившие в силу 21 июня 2022 года:

  • Срок действия программы — до 31 декабря 2022 года включительно.
  • Ставка для заемщика — 7%, при отсутствии страхования жизни и имущества может быть увеличена не более чем на 1 п.п.
  • Максимальная сумма кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн руб. — для остальных регионов.
  • Первоначальный взнос от 15%.

По состоянию на 18 ноября, по данным «Дом.РФ», банками получено более 2,8 млн заявок, из них рассмотрено более 2,6 млн, одобрено более 1,9 млн (73%). С учетом того, что клиенты получают одобрение, как правило, в двух-трех банках, из одобренных заявок заключено 904,7 тыс. кредитных договоров. Всего, по данным ежемесячных отчетов, с момента запуска программы выдано 904,2 тыс. кредитов. В 2021 году — 338,8 тыс., в 2022-м — 218,5 тыс. Использовано около 83% лимита программы.

Таким образом, реализуются сразу несколько задач национального проекта «Жилье и городская среда» — создание комфортных условий для жизни граждан и обеспечение российских семей возможностями для покупки и строительства собственного жилья.

Теги
льготная ипотека нацпроекты Строительство ввод жилья
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