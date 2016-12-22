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Орешкин предрек России рост ВВП на 3–3,5% в год через «пару лет»
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Орешкин предрек России рост ВВП на 3–3,5% в год через «пару лет»
Давосский форум — 2018, 11:32
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Орешкин предрек России рост ВВП на 3–3,5% в год через «пару лет»
Россия может достигнуть роста ВВП на 3–3,5% в год в ближайшие два года, считает Орешкин. Ранее глава Минэкономразвития назвал «слишком оптимистичным» прогноз Goldman Sachs, предсказавшего России такой рост ВВП уже в этом году
Максим Орешкин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Ежегодный экономический рост в России может составить 3–3,5% в год в ближайшие «пару лет», считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Такое заявление он сделал во время делового завтрака на экономическом форуме в Давосе, передает «Интерфакс».

«Учитывая демографические вызовы, которые перед нами стоят, [годовой рост ВВП на] 3–3,5% — это тот уровень, на котором мы должны быть», — сказал министр.

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Отвечая на вопрос ведущего, когда этот уровень может быть достигнут, Орешкин ответил, что считает выход на этот уровень возможным «через пару лет».

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​В официальный прогноз Минэкономразвития сейчас заложен рост на 2,2–3,1% даже в целевом, то есть оптимистическом варианте (выход на темпы выше 3% предполагается только к 2020 году).

Однако этот прогноз утверждался, когда цены на нефть были ниже, чем сейчас: базовый и целевой сценарии исходят из средних цен на нефть в пределах $44 за баррель, тогда как сейчас нефть близка к $70.

Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%.

О том, что в России в 2018 году возможен рост ВВП выше официального прогноза Минэкономразвития, говорилось в прогнозе аналитиков Goldman Sachs. Эксперты инвестиционной группы сочли, что этот показатель в текущем году может достичь 3,3%, а в 2019 году — 2,9%.

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При этом оценки Goldman Sachs значительно более оптимистичные, чем у других аналитиков. Так, например, консенсус-прогноз от Bloomberg, опубликованный в ноябре 2017 года, предсказывал ВВП России рост в 2018–2019 годах лишь на уровне 1,8%. Еще более скромные оценки дала Организация экономического сотрудничества и развития — рост на 1–1,5% в 2018–2019 годах.

Тогда Орешкин назвал прогноз Goldman Sachs по России слишком оптимистичным. «Я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017 году, — это точно», — заявил министр журналистам на Гайдаровском форуме.

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Авторы: Наталья Демченко, Иван Ткачёв.
Теги: экономический рост , ВВП , Максим Орешкин
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