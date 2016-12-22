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Орешкин насчитал три «поменяющих российскую жизнь» технологии
Технологии и медиа, 11:28
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Орешкин насчитал три «поменяющих российскую жизнь» технологии
Внедрение методов удаленной идентификации, искусственного интеллекта и платформенных решений в электронной торговле и логистике будет определять основные направления развития российской экономики, считает глава Минэкономразвития
Максим Орешкин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

В ближайшие год-два технологии «сильно поменяют российскую жизнь» и экономику, заявил на Гайдаровском форуме в Москве министр экономического развития Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

Это прежде всего технологии удаленной идентификации, внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, а также платформенные решения в электронной торговле и логистике.

Внедрение удаленной идентификации — первый и «очень важный» шаг, заявил Орешкин, отметив, что в России уже есть законодательная база для внедрения этой технологии.

По словам министра, удаленная идентификация изменит и банковскую сферу, и сферу услуг, а также сделает отношения с контрагентами комфортнее и эффективнее, убрав «много лишних действий», которые сейчас приходится совершать.

Автоматизация и искусственный интеллект помогут делать процессы менее затратными для общества, считает Орешкин, а платформенные решения в электронной торговле и логистике «могут очень серьезно сократить разрыв между конкретным производителем и потребителем товаров в нашей стране и за ее пределами». «Это вопрос не только времени доставки, но и вопрос доступности информации о том или ином товаре», — подчеркнул он.

В качестве примера позитивного влияния платформенных решений на экономику страны Орешкин привел результаты китайской компании ​Alibaba.

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Однако эти технологии могут изменить не только торговлю; они окажут влияние и на образование, и на здравоохранение. «Использование телемедицины — это единственный де-факто способ серьезно повысить качество услуг медицины в удаленных и труднодоступных местах. Невозможно построить в каждой деревне, в каждом малом городе объект здравоохранения мирового класса. Но можно дать такую качественную услугу через удаленный доступ», — считает Орешкин.

Кроме того, влияние на экономику окажут и такие платформенные решения, как «Яндекс.Такси» и сервис YouDo. «Здесь государству не нужно оставаться в стороне, не нужно прятать голову в песок, [нужно] принимать такие платформенные решения, которые будут определять, как экономика живет», — отметил министр.

Орешкин также считает, что опора на платформенные решения позволит вывести из тени самозанятых, так как сейчас государство не предлагает для них удобных условий для легализации.

Пока меры правительства по выводу самозанятых из тени не дали результата, говорил Орешкин в начале недели, имея в виду разрешение заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве ИП для некоторых категорий граждан, введенное летом 2017 года. Им неудобно уплачивать большую сумму страховых взносов раз в год, нужны «транзакционные налоги» — уплата определенного процента с каждой операции.

Транзакционная модель налогообложения, которую приводил в пример Орешкин, — «самая справедливая и честная», считает сооснователь сервиса YouDo Алексей Гидирим. «Однако это может сработать только в том случае, если процент налогообложения не будет превышать 6%, как у индивидуальных предпринимателей», — сказал он РБК.

По словам Гидирима, работать это должно следующим образом: открывается счет самозанятого лица, и со всех денег, которые проходят через данный счет, государство автоматически удерживает определенный процент. При этом неважно, сколько и в течение какого периода заработает самозанятый: если он активно работает, то отчисления государству будут больше, если же выполнил всего несколько заказов — меньше. «При такой модели мы считаем правильным введение определенного ограничения, которое применяется в случае превышения самозанятым определенного уровня дохода и обязывает его регистрировать ИП», — объяснил он.

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В конце декабря Госдума одобрила в третьем чтении пакет поправок в законы, регулирующих вопросы удаленной идентификации клиентов российских банков. Эти поправки позволяют также МВД и ФСБ получать биометрические данные россиян. Теперь документ должны поддержать Совет Федерации и подписать президент.

Согласно законопроекту клиенты банков получат право «на осуществление кредитной организацией [по своему согласию] сбора и обработки персональных данных, включая биометрические персональные данные, в целях проведения его [клиента] последующей удаленной идентификации для оказания ему банковских услуг без его личного присутствия, включая заключение договора банковского счета», сказано в пояснительной записке.

При этом храниться персональные и биометрические данные банковских клиентов будут в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), благодаря чему россияне, по замыслу авторов закона, получат возможность взаимодействовать с банками через портал госуслуг.

Авторы: Антон Фейнберг, Наталья Демченко.
Теги: Максим Орешкин , технологии будущего
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