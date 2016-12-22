Goldman Sachs предсказал России резкий рост ВВП

Крупные развивающиеся экономики, в том числе России, Индии и Бразилии, в ближайшие годы покажут рост после спада, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. Их прогноз роста российского ВВП значительно выше официального

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Согласно прогнозам Goldman Sachs, ВВП России в 2018 году вырастет на 3,3%, хотя Минэкономразвития ожидает только двухпроцентный рост. В 2019 году, по прогнозам аналитиков Goldman Sachs, российская экономика вырастет на 2,9% (прогноз МЭР — 2,2%).

По итогам 2017 года, пишет Goldman Sachs, экономика России выросла чуть больше, чем согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития (2,2 и 2,1% соответственно).

Оценки Goldman Sachs значительно более оптимистичные, чем у других аналитиков. В частности, ноябрьский консенсус-прогноз от Bloomberg предсказывал ВВП России рост в 2018–2019 годах лишь на уровне 1,8%. Еще более скромные оценки дала Организация экономического сотрудничества и развития — рост на 1–1,5% в 2018–2019 годах.

Россия, так же как Индия и Бразилия, в 2018–2019 годах перейдет к росту после замедления, считают авторы аналитического доклада. Темпы роста экономики Китая, напротив, будут снижаться — с 6,8% в 2017 году до 6,1% в 2019 году.

В то же время, как ожидает Goldman, экономика России в 2018–2019 годах будет расти медленнее как среднемировых темпов (3,9–4%), так и темпов развивающихся экономик (5,6–5,7%).

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал прогноз Goldman Sachs по России слишком оптимистичным. «Я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017 году, — это точно», — заявил министр журналистам на Гайдаровском форуме.